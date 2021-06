Mercato OM : Longoria prêt à miser 10M€ sur un espagnol de 26 ans ?

À la recherche d’un gardien numéro 1 bis pour préparer la succession de Steve Mandanda, l’OM lorgnerait sur le profil d’un gardien expérimenté du côté de l’Italie.

Ce n’est plus une surprise pour personne. Alors que Yohann Pelé quittera l’OM libre le 30 juin prochain, le club est à la recherche d’un gardien numéro 1 bis pendant le mercato estival. L’objectif de ce recrutement est de mettre en place une concurrence saine avec Steve Mandanda puis de préparer sa succession dans les années à venir. Pablo Longoria ne veut pas perdre de temps et cherche un profil expérimenté pour assurer ce rôle. Parmi les pistes explorées, les noms d’Alexander Nübel, de Georgiy Buschan, d’Alessio Cragno ou encore de Christian Joel sont revenus avec insistance ces dernières semaines…

« La prochaine saison, Steve (Mandanda) est encore sous contrat. Simon (Ngapandouetnbu) aussi. Notre intention est de chercher un autre gardien sur le marché. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse de l’OM (28/04/2021)

l’om interessé par pau lopez ?

Mais d’après les informations de Sky Sport, c’est un nouveau profil de gardien qui figure dans les petits papiers de l’OM aujourd’hui. En effet, le média rapporte que l’OM a pris des renseignements sur la situation de Pau López. Poussé vers la sortie par l’AS Roma suite à la future arrivée de Rui Patricio, le gardien espagnol de 26 ans devrait plier bagages cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2024, il sera relégué sur le banc par l’international portugais. D’autant que le club de la capitale italienne et son nouveau coach José Mourinho ne le retiendront pas. Après deux saisons du côté de l’Italie, le portier a disputé 76 matchs toutes compétitions confondues. Cette saison, il était mis en concurrence avec Antonio Mirante.

À l’heure actuelle, le média italien évoque uniquement un intérêt de l’OM. Pour l’instant, aucune offre n’a été formulée de la part des Olympiens aux dirigeants de la Roma. Passé par l’Espanyol Barcelone, par Tottenham, par le Betis avant son arrivée en Italie, Pau Lopez est un gardien expérimenté qui correspond au profil recherchait par Pablo Longoria. Les Romains l’avaient acheté pour une somme de 23,5M€ en 2019. Depuis, la côte du gardien espagnol a un peu diminué puisque Transfermarkt évalue sa valeur marchande à 10M€. Une somme qui pourrait être jugée abordable par le club phocéen…

SI JE NE ME SENTAIS PAS CAPABLE D’ÊTRE NUMÉRO 1, JE SERAIS DÉJA PARTI – MANDANDA

Mais à 36 ans, Steve Mandanda ne compte pas céder sa place rapidement. Le gardien olympien a fait savoir qu’il comptait bien montrer qu’il était toujours au niveau pour garder les cages olympiennes la saison prochaine.

« Il n’y a rien à revendiquer. On connaît la situation contractuelle des gardiens de but à l’OM. Moi personnellement, je suis là. La concurrence je l’ai tout le temps. Je me dois d’être bon, je me dois d’être performant si je veux jouer et c’est ce qu’il va se passer la saison prochaine. J’ai aucun problème là dessus, je suis très serein. Si je ne me sentais pas capable d’être numéro 1, je serais déjà parti. » Steve Mandanda – Source : Conférence de presse (21/05/2021)