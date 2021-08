L’Olympique de Marseille avancerait dans les négociations pour récupérer le défenseur central Micky Van de Ven. RMC Sport affirme que le Néerlandais et son agent son attendus dans les prochains jours à Marseille pour boucler son arrivée !

Avec le probable départ de Duje Caleta-Car, l’Olympique de Marseille va avoir besoin d’un nouveau renfort au poste de défenseur central. Ces dernières heures, plusieurs médias évoquaient l’intérêt de Pablo Longoria pour Nikola Maksimovic, ancien joueur du Napoli qui est maintenant libre.

Cependant, RMC Sport affirme de son côté que c’est le défenseur central Micky Van de Ven qui serait proche de rejoindre l’OM. Actuellement en seconde division néerlandaise, le joueur de FC Volendam est l’un des plus courtisés d’Europe.

LE JOUEUR ET MINO RAIOLA ATTENDUS DANS LES PROCHAINS JOURS A MARSEILLE?

La radio française ajoute que le joueur est attendu dans les prochains jours à Marseille avec son agent, Mino Raiola, pour continuer les négociations avec Pablo Longoria. RMC ne communique aucun chiffre mais sa valeur marchande était de 1,3 millions d’euros en décembre dernier sur Transfermarkt. Son contrat se termine en juin 2023 dans le club néerlandais.

LE MERCATO TERMINÉ ? NON IL EST OUVERT JUSQU’AU 31 AOÛT — LONGORIA

Lors du match face à Villarreal samedi 31 juillet, Pablo Longoria a annoncé la couleur pour la suite du mercato. Le recrutement de l’Olympique de Marseille n’est pas encore terminé et d’autres joueurs devrait débarquer avant la fin du mois.

« Retrouver les supporters dans le stade ? C’est une sensation très spéciale, émotionnelle. À titre personnel c’est la première fois que je vois le Vélodrome avec des supporters et ça me fait beaucoup plaisir. Villarreal est un des meilleurs projets en Espagne, compétitif, sérieux. Ça va être un match très important pour nous, pour bien finir notre préparation. Le mercato terminé ? Non il est ouvert jusqu’au 31 août. Il faut toujours être attentif et faire les choses en respectant la stratégie. On a un plan bien concret de la situation, on a dit en conférence de presse qu’il fallait encore quelques joueurs pour compléter l’équipe. Notre objectif est d’avoir deux joueurs par poste. Ce n’est pas notre cas mais le mercato est encore ouvert » Pablo longoria – Source : Canal + (31/07/21)