Mercato OM : Longoria propose une idée originale pour la CAN

La 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN) aura lieu en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024, en raison des conditions climatiques défavorables du pays en été. La compétition va donc se dérouler au milieu des championnats européens, ce qui ne fait pas les affaires de l’Olympique de Marseille et de son président Pablo Longoria.

Le déroulement de la CAN affaiblira l’OM qui ne compte pas moins de 8 internationaux africains qui disputeront cette coupe. Sarr, Ndiaye, Gueye (Sénégal), Ounahi, Harit (Maroc), Kondogbia (République Centrafricaine), Aubameyang (Gabon) et Mbemba (RD Congo). Longoria est irrité face aux probables absences marseillaises pendant un mois. Le président de l’OM a émis l’idée jeudi lors de la conférence de presse de présentation d’Aubameyang et Kondogbia d’arrêter la Ligue 1 durant la CAN avec une nouvelle réforme du championnat.

« Avec la Ligue 1, on doit ouvrir la réflexion de suspendre la compétition pendant la CAN »

« On doit faire avec la CAN. Dans le recrutement, on le prend en compte mais ça ne doit pas nous freiner. On ne peut pas baser la stratégie de recrutement sur 1 mois. Avec la Ligue 1, on doit ouvrir la réflexion de suspendre la compétition pendant la CAN »

Le dirigeant olympien estime que son équipe « doit faire avec et que la Ligue 1 doit avoir la réflexion de suspendre la compétition pendant la CAN. « C’est quelque chose qu’on prend en considération quand on fait le recrutement, mais on ne peut pas faire l’équipe en fonction de la CAN. Ce ne serait pas respectueux », a-t-il souligné. « On ne fait pas une équipe pour 6 mois mais pour l’avenir. Baser toute une stratégie sur une compétition d’un mois, c’est risqué. C’est vrai qu’on doit s’adapter et le prendre en considération. », a ajouté le président de l’OM.

Le club phocéen doit être armé de toutes ses forces en présence pour espérer rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Les mois de janvier et février sont souvent une période clé dans une saison, où une équipe peut basculer dans le positif ou le négatif.