Mercato OM : Longoria recrute encore un très jeune joueur (le 5e) !

L’OM recrute de plus en plus jeune cet été, après avoir recruté 4 joueurs pour la réserve, l’OM signe cette fois Enzo Sternal (2007) qui évoluera avec les jeunes du centre de formation.

Le joueur formé à l’AS Nancy Lorraine va poursuivre sa formation à Marseille. Enzo Sternal (15 ans) évolue dans le secteur offensif et vient pour espérer signer un contrat pro d’ici quelques années. Longoria l’avait exprimé il souhaite faire grandir le club et pour cela il faut répondre aux problématiques du court, moyen et long termes. Avec les recrues chez les jeunes qui arrivent cet été, Longoria prépare clairement son équipe pour le long terme.

A long terme c’est avoir des joueurs jeunes, les développer – Longoria

« Il y a toujours le court terme: avoir des résultats. On est jugé que pour les résultats. A l’OM, les exigences sont élevées et on doit répondre aux attentes des supporters. A moyen terme, c’est l’éthique et du respect pour un propriétaire qui investi beaucoup d’argent qui cherche à ce qu’il y ait un lendemain au club. A long terme c’est avoir des joueurs jeunes, les développer, c’est avoir la santé économique et se projeter sur 100 ans. C’est un équilibre. » Pablo Longoria (19/07/2022)