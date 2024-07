Mercato OM : Longoria relance un attaquant de Serie A déjà pisté en 2022 ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors qu’Aubameang semble de plus en plus se rapprocher d’un départ, plusieurs noms sont évoqués pour le remplacer. Alexis Sanchez serait intéressé, Hwang Hee-chan est retenu par son club et la piste Eddie Nketiah semble trop onéreuse. Du coup, Pablo Longoria pourrait relancer un cible de 2022, Giovani Simeone !

En effet selon le Corriere dello Sport, Naples ne sait toujours pas si son attaquant Osimhen va rester et s’interroge sur sa doublure. « Naples attend aussi de régler la question relative à l’avenir de Simeone : Cholito, blessé hier après l’entraînement de l’après-midi et absent un peu avant la fin de la séance, aspire à une plus grande continuité. Quelque chose commence à bouger, même à l’étranger. En France : il semble qu’il se soit retrouvé dans le viseur de l’OM de De Zerbi , mais nous sommes pour l’instant aux prises de contact. »

A lire : Mercato OM : Et maintenant un ailier gauche à plus de 25M€ ?

L’OM pense à Simeone ?

Simeone, 29 ans, a rejoint le Napoli pour 12M€ en 2023 après une saison en prêt. L’attaquant hispano-argentin n’a marqué que 3 buts la saison dernière. Il en avait marqué 9 la saison précédente. Le joueur dispose d’un contrat jusqu’en 2026 avec une autre année en option. Un joueur qui a besoin de se relancer…