Mercato OM : Longoria s’active et a plusieurs options pour remplacer Sanson?

C’est quasiment fait, Morgan Sanson va rejoindre Aston Villa contre près de 19 millions d’euros selon différentes sources. L’OM a déjà quelques noms en tête pour le remplacer.

L’Olympique de Marseille aurait trouvé un accord avec Aston Villa pour le transfert de Morgan Sanson. Le milieu de terrain français va rejoindre la Premier League contre un chèque allant de 17 à 19M€ selon les différentes sources.André Villas-Boas s’est quelque peu exprimé à ce sujet en conférence de presse, notamment sur la possibilité de remplacer son numéro 8 après le départ de Kevin Strootman en prêt vers le Genoa.

Boulaya, Harit, Léris, Dahoud…

Selon Foot Mercato, le milieu offensif du FC Metz, Farid Boulaya est l’une des pistes pour remplacer Sanson à l’OM. Téléfoot nous informe de son côté que c’est Amine Harit qui est pisté par Pablo Longoria. Le salaire de l’international marocain poserait problème mais Schalke 04 serait ouvert à un prêt.

Dernièrement, c’est La Provence qui évoquait la possibilité de voir un remplaçant de Sanson débarquer à Marseille après les arrivées de Milik et Pol Lirola. Cette fois-ci, ce serait encore en Serie A que le directeur sportif s’active et plus précisément à la Sampdoria où Mehdi Léris l’intéresse. Le profil du milieu gauche plaît à Longoria qui pourrait également être positionné à la place de Radonjic « plus franchement en odeur de sainteté à l’OM », selon le média local.

Pablo Longoria pourrait activer la piste qui mène à ce joueur formé au Chievo Vérone, passé par la Juventus en 2016-17, qui évolue à Gênes depuis 2019 #MercatOM #OM #TeamOM #MehdiLeris https://t.co/cKPZ6amH71 — La Provence OM (@OMLaProvence) January 22, 2021

DAHOUD DANS LE VISEUR DE LONGORIA?

Dernière information sortie à ce sujet : l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Mahmoud Dahoud, joueur du Borussia Dortmund qui n’a plus beaucoup de temps de jeu en Bundesliga. Agé de 25 ans, l’international allemand a à peu près le même profil que Morgan Sanson. L’OM aurait manifesté un intérêt sans pour autant faire d’offres selon Sport1.