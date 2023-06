Mercato OM : « Longoria sait qui il va prendre si le départ de Tudor se confirme »

Igor Tudor pourrait annoncer ce jeudi son départ de l’OM lors de la conférence de presse de 14h. Si rien n’est encore complétement acté, la tendance est bien à un changement de coach et Pablo Longoria aurait déjà anticipé…

Sur BFM Marseille, Florent Germain, correspondant à Marseille pour RMC, estime qu’un départ d’Igor Tudor est dans les tuyaux : « Ce qui me frappe concernant les récentes interviews d’Igor Tudor, c’est qu’on a l’impression qu’il tire son bilan. En conférence de presse, je l’ai trouvé assez marqué et dans ses mots, on a l’impression que c’est un discours d’au revoir. »

Pablo Longoria a toujours un coup d’avance, il sait exactement ce qu’il va se passer dans les prochains jours

Cependant, le journaliste précise que Pablo Longoria a déjà le nom de son successeur : « Le départ de Tudor est une vraie tendance actuellement, mais Pablo Longoria a toujours un coup d’avance, il sait exactement ce qu’il va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Je pense que l’Espagnol sait ce qu’il va faire et qui il va prendre si le départ de Tudor se confirme. »

Dénouement imminent pour Igor Tudor à l’OM Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2024, Igor Tudor reste flou sur son avenir à Marseille. Mais le dossier pourrait évoluer rapidement https://t.co/p2ZQESEYT9 pic.twitter.com/ob7Do9WiWA — L’ÉQUIPE (@lequipe) May 31, 2023

Le départ d’Igor Tudor de l’OM semble se confirmer ces dernières heures. Alors que la direction Longoria / Ribalta fait savoir que l’objectif reste de faire une seconde saison avec le coach croate, ce dernier aurait la tête ailleurs. L’Equipe précise que « Tudor a rencontré ses dirigeants pour parler de la suite et, mercredi, c’était au tour de son agent de débarquer à Marseille pour échanger avec Longoria et Ribalta dans la soirée. » Le journal rajoute que Tudor discute avec la Juve depuis un petit moment. « Un contact a été pris il y a quelques semaines entre le club piémontais et l’agent du Croate, mais le chemin reste long, puisque la Juve a un entraîneur sous contrat, Massimiliano Allegri, et que Tudor, donc, est encore lié à l’OM pour un an. »