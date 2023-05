Mercato OM : Les 6 premières rumeurs !

Le championnat de France se termine se weekend, du côté de l’OM il n’y a plus rien de mieux à espérer que cette 3e place. Pablo Longoria doit surtout régler le dossier de son coach, vu qu’Igor Tudor est donné partant. Il va ensuite pouvoir remodeler son effectif, et les premières rumeurs émergent déjà.

Six noms ont déjà été évoqués dans différents médias. Attention, les listes de Longoria sont longues et le président de l’OM sait travailler en sous-marin.

L’OM aimerait se faire prêter Matar Sarr ?

Selon Footmercato, l’OM vise Pape Matar Sarr, « le profil du champion d’Afrique sénégalais de Tottenham plaît énormément à Pablo Longoria. Un joueur qui a toujours été précoce (il a débuté sa carrière professionnelle au Sénégal à l’âge de 15 ans et demi avant d’arriver au FC Metz deux ans après). » Le média spécialiste du mercato précise que Sarr Sarr « est d’ailleurs courtisé par d’autres clubs anglais et n’a pas fait d’un retour en Ligue 1, une priorité. L’OM, qui souhaite le récupérer en prêt, devra donc trouver les arguments susceptibles de faire fléchir la position de l’ancien Messin. »



La pépite Osorio suivie ?

Selon le média Minuto D, Dario Osorio serait ciblé par l’OM. Ce jeune joueur de 19 ans est un ailier dribbleur qui joue dans le grand club chilien de d’Universidad de Chile. Le joueur a déjà été sélectionné avec le Chili, il est considéré comme un des plus gros talent de la nouvelle génération dans le pays. Mais l’OM a de la concurrence dans ce dossier, en effet, Leicester (qui vient d’être relégué en seconde Championship) aurait déjà fait une offre à hauteur de 7M€. L’Ajax serait aussi dans le coup comme les club italiens de La Roma, l’AC Milan, ou encore de la Lazio.

Walace pour densifier le milieu ?

A lire : Mercato OM : Un spécialiste décrit Walace, « un milieu au profil de Kamara »

selon la journaliste brésilienne Raisa Simplicio, l’OM aurait dans son viseur Walace. Ce milieu de terrain de 28 ans évolue en Italie, à l’Udinese. Le milieu de terrain qui compte 5 sélections avec le brésil aurait été recommandé par Igor Tudor. Le coach de l’OM l’avait eu sous ses ordres quelques mois en 2019 quand il entrainé l’Udinese. Passé par la Bundesliga, Walace a le profil pour évoluer dans le milieu à deux proposé par le Croate. Cependant, il dispose d’un contrat long jusqu’en 2026. Recruté pour 6M€ il y a 4 ans, sa cote n’a pas beaucoup évoluée selon trabsfermarkt.

Zakaria, l’autre option au milieu ?

Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Ignazio Genuardi, la Juventus veut conserver Milik, mais le club italien « continue de chercher la bonne formule pour parvenir à un accord global. La Vieille Dame envisage notamment de proposer un échange afin de garder du cash. » Le milieu de terrain Denis Zakaria pourrait être cette monnaie d’échange. Le joueur de 26 ans prêté par Chelsea devrait faire son retour cet été et devrait être mis sur le marché. Longoria va-t-il être intéressé par cette option ? Le nom de l’international suisse est évoqué à l’OM depuis plusieurs semaines dans l’optique de muscler le milieu de terrain…

Luis Alberto, c’est cher !

Selon le Corriere dello Sport, Luis Alberto serait suivi par Lyon, l’Olympique de Marseille mais également par Monaco. Le joueur de 30 ans ne sait pas encore quel va être son avenir à la Lazio, alors qu’il dispose encore de deux ans de contrat. Alberto a participé à 42 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, il a marqué six buts et délivré sept passes décisives . Il reste un homme fort du dispositif de Maurizio Sarri, qui aimerait le garder. Cependant, sa direction pourrait tenter de récupérer un gros chèque et demanderait 30 millions d’euros pour le laisser filer. Un montant qui devrait refroidir le président de l’OM…

Longoria toujours attentif au dossier Sardar Azmoun

D’après les informations de SportBild en Allemagne, l’Olympique de Marseille surveille toujours la situation de Sardar Azmoun. L’attaquant iranien était à deux doigts de signer à l’OM comme l’explique le média mais c’est finalement Vitinha qui a été choisi. Décevant depuis son arrivée, le Portugais pourrait voir de la concurrence débarquer à son poste dès cet été.