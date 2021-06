Mercato OM: Longoria se penche sur un jeune défenseur central libre ?

A la recherche de défenseurs, Pablo Longoria se positionne sur des dossiers tous très différents les uns des autres. Si Andreaw Gravillon a ouvert la porte à une arrivée, le président marseillais se serait penché sur une piste pour le moins originale.

Pablo Longoria multiplie les pistes pour renforcer le secteur défensif de l’Olympique de Marseille. Après les rumeurs Gravillon, Saliba ou encore Foyth, le président marseillais se serait positionné sur un joueur du VfL Wolfsbourg. En effet, l’OM serait intéressé par Anselmo García McNulty, jeune défenseur central irlandais. Ce joueur formé au Bétis Séville ferait l’objet d’offres de prolongations de la part de son club. Si Longoria arrive à convaincre le joueur, García McNulty pourrait venir gratuitement à Marseille.

Gravillon ouvert à une arrivée

Dans un entretien accordé à Ouest France, Andreaw Gravillon a confirmé être attentif à l’intérêt de l’Olympique de Marseille.

« Ces dernières années, je n’ai fait que des prêts d’une saison, donc je cherche un club capable de m’offrir une stabilité sur plusieurs saisons. Quand je me dis que Montpellier, Saint-Étienne ou Marseille me suivent, c’est sûr qu’on jette un œil et qu’on reste attentif. Mais je n’ai pas peur non plus d’une expérience à l’étranger, en Angleterre, en Italie, ou en Espagne, un championnat que j’aime bien, qui joue beaucoup au ballon, qui travaille sur la technique. Si le projet sportif est bon, je n’aurais pas peur d’y aller » Andreaw Gravillon – Source: Ouest-France (03/06/21)