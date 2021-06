OM: Eyraud explique le déroulé du rachat de Frank McCourt

Arrivé à l’Olympique de Marseille en 2016 avec Frank McCourt, Jacques-Henri Eyraud n’est plus le président du club. Il est désormais au conseil de surveillance de l’OM.

Dans une interview accordée au podcast Oui are New-York, JHE a expliqué la manière dont il est arrivé à l’OM. Si son souhait de départ était de devenir l’unique propriétaire du club, il a finalement convaincu Frank McCourt de racheter l’institution à Margarita Louis-Dreyfus.

Je lui dis que l’OM est le plus beau club de France– Eyraud

A LIRE : Ex OM : Juninho fracasse littéralement Rudi Garcia !

« Début 2016, je vois dans les médias que MLD a l’intention de céder l’Olympique de Marseille. C’est assez rare d’un point de vue de procédé de vente, qu’un propriétaire annonce qu’il veut absolument vendre le club. Immédiatement, je me dis que c’est mon aventure professionnelle à venir. J’ai travaillé, avec des groupes d’investisseurs de Chine, et des USA, pour acheter le club à titre personnel. J’ai fait ça, car j’étais amené a rencontrer les banquiers de Rothschild que j’ai côtoyé le long de ma carrière, donc ils me connaissent. Il y avait de la confiance entre nous. Mais fin juin, Didier Quillot m’appelle pour me parler de Frank McCourt. On se rencontre deux fois, où je lui dis que l’OM est le plus beau club de France. Il décide d’aller au bout, en étant l’actionnaire unique et en me demandant d’être le taulier. Je l’ai convaincu d’acheter l’OM… » JHE— Source : Oui are New York (01/06/21)