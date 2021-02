Mercato OM : Longoria se penche sur une pépite française au milieu?

Pour le mercato estival, Pablo Longoria viserait un milieu de terrain très prisé en Europe : Lucien Agoumé qui est sous contrat avec l’Inter Milan, prêté à la Spezia cette saison.

Cet hiver, Pablo Longoria a renforcé l’effectif de l’Olympique de Marseille avec les arrivées d’Arek Milik, Pol Lirola et Olivier Ntcham…

Le directeur sportif préparerait déjà le marché des transferts de cet été selon les informations de FC Inter News. En effet, le média italien croit savoir que le Head of Football a manifesté un intérêt pour le très prisé milieu de terrain français, Lucien Agoumé.

En Europe, le Bayern Munich, Lyon ainsi que Villareal sont également intéressé par son profil. Seul le club allemand aurait pris contact avec l’entourage du joueur de 19 ans. L’international U18 français est sous contrat avec l’Inter Milan jusqu’en 2023 et est actuellement prêté à la Spezia. Sur Transfermarkt, il est évalué à 3,5 millions d’euros.

