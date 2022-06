Mercato OM : Longoria se positionne sur un milieu expérimenté du FC Barcelone?

A la recherche d’expérience pour renforcer l’effectif de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria aurait coché le nom de Miralem Pjanic. Le milieu de terrain est prêté à Besiktas par le FC Barcelone et ne devrait pas avoir beaucoup de temps de jeu chez les Catalans…

L’Olympique de Marseille va disputer la Ligue des Champions la saison prochaine grâce à leur victoire face à Strasbourg et le match nul entre le RC Lens et l’AS Monaco lors de la dernière journée. Avec cette compétition européenne en plus, la direction marseillais va devoir se renforcer lors de ce mercato estival.

Forcément, les pistes se multiplient pour le président de l’OM, Pablo Longoria. Ce dernier aurait coché plusieurs noms et notamment au milieu de terrain avec le départ de Boubacar Kamara. Pour le remplacer, les noms d’Axel Witsel ou encore Benjamin André ont récemment été cités.

Naples est aussi sur le coup pour Pjanic

Ce week-end, c’est le médias Diario Sport qui parle d’un intérêt pour un milieu de terrain ! En effet, le média catalan parle de l’avenir de Miralem Pjanic qui appartient toujours au FC Barcelone. Le Bosnien a été prêté une saison à Besiktas mais ne devrait pas continuer son aventure en Süper Lig.

Pablo Longoria apprécierait son profil et verrait d’un bon oeil sa venue à l’Olympique de Marseille plutôt que de cirer le banc au FC Barcelone. Expérimenté, l’ancien joueur de Lyon a joué plus de 80 matchs en Ligue des Champions dans toute sa carrière et 120 matchs en Ligue 1. Il pourrait venir apporter l’expérience que réclame Jorge Sampaoli depuis plusieurs semaines en conférence de presse.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Enorme concurrence dans le dossier Fofana… C’est déjà terminé?

Le Napoli garde tout de même un oeil sur Pjanic. Ancien joueur de l’AS Roma et de la Juventus, il garde une belle cote en Serie A, championnat où il a joué plus de 280 matchs depuis le début de sa carrière. Inclure le milieu de terrain dans le transfert de Koulibaly serait une option évaluée par le FC Barcelone qui aimerait récupérer le défenseur sénégalais.