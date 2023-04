Mercato OM : Longoria séduit par cette révélation de Ligue 1 ?

Auteur d’une très belle saison avec le RC Lens, Loïs Openda attise la convoitise de plusieurs clubs en Europe. Pablo Longoria serait attentif à la situation de l’attaquant belge de 23 ans.

Avec 15 buts en ligue 1 avec Lens, Loïs Openda est l’une des révélations de la saison. Arrivé l’été dernier à Lens, il ne tarde pas à trouver le chemin des filets avec sa nouvelle équipe et s’impose rapidement comme l’un des meilleurs buteurs du championnat. Ses récentes performances ont déjà séduit plusieurs clubs. Selon les informations de Football Mercato, Pablo Longoria aurait manifesté son intérêt pour le jeune attaquant belge des Sang-et-Or. Le président marseillais devra cependant se frotter à une féroce concurrence dans ce dossier.

🚨 EXCL : Loïs Openda 🇧🇪💫 ▫️Francfort, Leeds, l’Inter Milan, Monaco, Marseille apprécient tous son profil ▫️Des scouts ont supervisé ses performances ▫️Pour le moment, l’attaquant se sent bien à Lens ▫️Pas encore de contacts concrets Avec @sebnondahttps://t.co/OoDsV5dgG5 pic.twitter.com/O5q4roNwho — Santi Aouna (@Santi_J_FM) April 18, 2023

Openda affole l’Europe

Le média explique en effet que plusieurs équipes anglaises dont Leeds United, mais aussi l’Inter Milan, l’Eintracht Francfort et l’AS Monaco seraient intéressés par le buteur de 23 ans. Actuellement sous contrat avec Lens jusqu’en juin 2027, Openda a récemment affirmé se sentir bien dans le nord de la France. La proximité avec sa famille en Belgique, l’ambiance chaleureuse de Bollaert et une éventuelle qualification en Ligue des Champions pourraient convaincre le joueur de rester à Lens une saison supplémentaire. Une belle offre pourrait cependant faire réfléchir le club artésien et son avant-centre, dont la valeur est estimée à 30 millions d’euros.