Mercato OM : Longoria s’intéresse à ce jeune talent (évalué à 35M€) ?

En quête d’un nouvel attaquant, Pablo Longoria aurait coché le nom de Rasmus Hojlund. Le jeune attaquant de l’Atalanta Bergame serait également suivi de près par deux poids lourds de Série A.

Pablo Longoria prépare déjà le prochain mercato estival. Désireux de renforcer l’effectif marseillais en attaque, le président espagnol de l’OM serait attentif à la situation du jeune attaquant danois, Rasmus Hojlund. Auteur d’une bonne saison avec l’Atalanta Bergame, le joueur a vu sa côte grimper en flèche sur le marché des transferts. L’avenir d’Alexis Sanchez est toujours incertain et Longoria souhaite anticiper un éventuel départ du buteur chilien. Recruté lors l’été dernier contre 17 millions d’euros, Hojlund est aujourd’hui estimé à 35 millions d’euros selon Transfermarkt. Pour l’attirer, l’OM devra faire face à une forte concurrence …

La Juventus et Naples entrent dans la course

La bonne saison de l’attaquant de 20 ans a attiré l’attention de plusieurs grosses écuries européennes. Selon les informations de 90min, la Juventus Turin et Naples auraient eux aussi manifesté leurs intérêts pour le joueur. Les deux cadors de Série A seraient attentifs à la situation du joueur de l’Atalanta en cas de départ de Dušan Vlahović et Victor Osimhen. Plusieurs équipes de Première League seraient également intéressées par le joueur. Manchester United, Chelsea, Arsenal, Leicester, Crystal Palace et West Ham surveilleraient tous avec attention l’évolution du dossier. La concurrence risque d’être rude pour l’OM…

A host of clubs checking on Danish striker Rasmus Hojlund and he could very well be staying in Italy if he leaves this summer – despite Premier League interest.@90min_Football https://t.co/y4fp1Y0DT8 — Graeme Bailey (@GraemeBailey) April 6, 2023

Longoria prépare déjà la saison prochaine

« En étant optimiste, on voit rapidement qu’un joueur comme Ounahi a montré de belles choses lorsqu’il est rentré sur le terrain. Il a quand même des qualités techniques, il se porte rapidement vers l’avant. On voit qu’il a du ballon. Je ne sais pas sur un match entier ce que cela peut donner mais il y a des facteurs d’espoirs. Ce sont des choses que l’on a pas encore vu avec Vitinha. Je me pose une question sur ses deux joueurs. Est-ce que Longoria ne serait pas déjà en train de préparer la saison prochaine ? Actuellement Tudor a besoin de joueurs qui s’adaptent aux besoins du club et qui risquent de ne jouer que des bouts de matchs jusqu’à la fin de la saison. On sait que lors du prochain mercato, il va y avoir du mouvement. On parle beaucoup du départ de Guendouzi, il y a aussi des rumeurs sur Alexis Sanchez. Est-ce qu’il sera à l’OM la saison prochaine ? Il y a peut être une volonté de Longoria d’anticiper, de préparer la saison prochaine et de permettre à de jeunes joueurs comme Ounahi et Vitinha de s’acclimater à partir de la trêve hivernale. L’équipe tourne bien et on prépare déjà la suite. » Jérémy Bacchi – Source : Football Club de Marseille (14/03/2022)