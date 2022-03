Mercato OM : Longoria s’intéresse à un attaquant de 20 ans ?

Pablo Longoria semble déjà très actif en coulisse afin de préparer le mercato estival. Le président de l’OM surveillerait de près un jeune attaquant autrichien du RB Salzbourg…

Selon le Daily Mail, l’OM serait très intéressé par le profil de Junior Adamu. Le jeune attaquant de 20 ans joue au RB Salzbourg et dispose d’un contrat jusqu’en 2025. L’international autrichien serait également pisté par Monaco, Southampton et Leicester City. Ce dernier a marqué 7 buts et délivré 3 passes décisives en 35 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Reste que le média précise de le club autrichien demanderait pas moins de 18M€…

🔁🔴⚪️ Leicester City, Southampton, Olympique Marseille, AS Monaco und eine Reihe an deutschen Bundesliga-Klubs zeigen Interesse an Salzburg-Stürmer Junior Adamu [Daily Mail] #RedBullSalzburg #inundaut pic.twitter.com/Snj6Nu9SRw — chribo (@ChriboEn) March 22, 2022

Invité sur notre plateau de DFM, Yacine Youssfi est revenu sur la déclaration de Longoria à propos du buteur de l’Olympique de Marseille, Arek Milik :

Si le coach n’est pas adapté à l’effectif, tu dois le changer– Youssfi

« La gestion de Longoria avec Milik est bonne sur sa déclaration dans les médias. Mais concernant Sampaoli-Milik, tu as une sacré problématique. Milik, c’est peut-être le meilleur attaquant axial que tu as depuis Drogba, sans exagérer. Il faut que Sampaoli essaye de l’intégrer à son collectif. De toute manière, à la fin de saison, tu as une chose simple. Avec l’interdiction de recrutement, et si le coach n’est pas adapté à cet effectif, tu dois changer l’entraineur. » Yacine Youssfi— Source: FCM (03/03/22)

Personne ne peut mettre en doute le niveau international de Milik — Longoria

« Sur la question des cas individuels, naturellement je parle avec le coach après le match, le lendemain. Chaque joueur a une gestion particulière. Personne ne peut mettre en doute le niveau international de Milik. Un dirigeant ne peut pas rentrer dans les choix du coach. Je laisse la gestion des joueurs au coach, je laisse beaucoup d’autorité au coach, c’est lui qui décide. Mon rôle est d’être bien connecté pour chercher à avoir le maximum de joueurs ». Pablo Longoria – source : RMC (01/03/2022)