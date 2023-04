Mercato OM : Longoria sur la piste de cette révélation de Ligue 1

Auteur de 19 buts avec Reims cette saison, Folarin Balogun est déjà très courtisé en vue du prochain mercato estival. Pablo Longoria aurait manifesté son intérêt pour l’attaquant rémois.

Co-meilleur buteur de ligue avec le Lillois Jonathan David, Folarin Balogun réalise une très belle saison avec le Stade de Reims. Actuellement prêté par Arsenal, l’attaquant anglais attise déjà les convoitises de plusieurs clubs. Le joueur de 21 ans ne restera pas en Champagne l’année prochaine et va probablement quitter Arsenal qui ne peut lui garantir une place de titulaire. Selon les informations de The Athletic, Balogun souhaite avant tout être le titulaire de sa future équipe mais n’exclut pas de poursuivre sa carrière en ligue 1 :

« Contractuellement, je dois retourner à Arsenal. Parce que le prêt n’était que d’un an, c’est ce qui a toujours été convenu. Je ne suis pas sûr de ce qui va se passer à l’avenir. Beaucoup de choses peuvent se passer dans le football, beaucoup de choses peuvent changer, et cela dépend juste des conversations que nous aurons le club et moi cet été, nous verrons ce qui se passera. Si je peux imaginer mon futur en France ? Oui, je ne ferme aucune porte. Bien évidemment, j’ai une bonne année ici et beaucoup de gens pensent qu’il serait logique pour moi de revenir ici », expliquait récemment Balogun.

Arsenal réclame 40 M €

L’Olympique de Marseille fait partie des clubs susceptible de l’accueillir. Longoria devra cependant faire face à une grosse concurrence dans ce dossier. Sky Sports révèle sur Leipzig serait également intéressé par un transfert de joueur de 21 ans. L’OM pourrait tenter sa chance lors de la prochaine période de transfert mais pourrait se heurter à la gourmandise d’Arsenal pour son buteur. En effet le média anglais explique les Gunners réclame la somme de 40 millions d’euros pour laisser partir Balogun. Un montant qui pourrait refroidir les ardeurs marseillaises…