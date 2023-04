Mercato OM : Longoria sur la piste d’un top buteur de Ligue 1, vraiment ?

Après avoir recruté Vitinha lors du mercato hivernal, Pablo Longoria serait sur la piste d’un nouvel attaquant de Ligue 1. Le président marseillais suivrait avec attention la situation d’Elye Wahi, le buteur de Montpellier.

Arrivé lors du mercato hivernal en provenance de Braga contre 32 millions d’euros, Vitinha est devenu le transfert le plus cher de l’histoire de l’Olympique de Marseille. Pas de quoi refroidir Pablo Longoria qui ne souhaite pas s’arrêter là. En effet, selon les informations de Smaïl Bouabdellah, le président marseillais suit toujours la situation d’ Elye Wahi. L’attaquant montpelliérain qui réalise une très bonne saison avec le club héraultais, avait déjà suscité l’intérêt des dirigeants marseillais cet hiver.

Montpellier espère 35 M€ pour Wahi

Depuis ses débuts en Ligue 1 avec Montpellier en 2020, Elye Wahi a inscrit 25 buts en 83 apparitions. Des débuts très prometteurs qui font de lui un des joueurs les plus bankables du championnat. Selon les informations de L’Équipe, Laurent Nicollin attend un transfert de 35 millions d’euros pour laisser partir son attaquant, un tarif qui devrait déjà éliminer quelques prétendants. Plusieurs équipes de Premier League dont Everton et Tottenham auraient déjà manifesté leur intérêt pour le joueur français. Si le joueur a récemment expliqué vouloir poursuivre sa progression en Ligue 1, il aurait aussi « ne pas vouloir jouer à l’OM et être un supporter du Paris-Saint-Germain depuis petit ». Le joueur est calirement un supporter du PSG, reste à savori si cette déclaration existe. Une chose est certaine, difficile d’imaginer l’OM sortir encore un gros chèque de ce montant alors que Vivtinha a couté 32M€…

J’aimerais surtout voir Vitinha jouer

« Moi j‘aimerais surtout voir un Vitinha jouer et voir ce qu’il vaut. Parce qu’on parle déjà d’un 9 qu’on a acheté avec un transfert record de tous les temps pour l’OM. Il a été une fois titulaire peut être deux à tout casser. Moi pour l’instant je me demande ce que vaut vraiment Vitinha. Parce que si on considère qu’il est déjà carbonisé, que c’était un mauvais achat c‘est plutôt inquiétant. Si pour le coup on considère que c’est juste un manque de rythme, de conditions physiques, d’adaptation… Je ne suis pas sûr que l’idée d’acheter un autre numéro 9 à côté, ça l’aide vraiment à se sentir à l’aise. Surtout que Sanchez je crois qu’il sera encore là l’année prochaine selon toute vraie semblance, je l’espère. Donc si Vitinha se réveille un peu et qu’il gagne en confiance, en efficacité et que si Sanchez reste je ne suis pas sûr que la priorité soit d’acheter un nouveau 9. On va avoir besoin d’un latéral gauche puisque Tavares repart. On risque d’avoir des besoins renforcés en défense centrale aussi. Je pense que les priorités sont un peu ailleurs pour l’instant même si c’est un joueur qui performe. Mais enfin mettre 20 millions d’euros, je sais pas à quel prix il est évoqué, mais c’est peut-être dans cette fourchette là, sur un nouveau pari pour un poste qui est déjà embouteillé. Je suis septique mais bon… » Jérémy Bacchi – Source : Football Club de Marseille (12/03/2023)