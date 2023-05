Mercato OM : Longoria surveille de près la situation du meilleur coach de Ligue 1 !

Alors que l’avenir d’Igor Tudor à Marseille reste flou, même si le coach croate n’a pas annoncé son départ et qu’il dispose encore d’un an de contrat, Pablo Longoria surveillerait avec attention la situation de Franck Haise !

Tout juste honoré du coach de la saison, Franck Haise va-t-il changer de club cet été ? Selon l’Equipe de ce lundi, « Monaco apprécie son profil de bâtisseur, alors que Marseille garde un œil sur sa situation. Mais Haise n’a jamais caché en privé qu’il était très attiré par une expérience en Premier League. Certains clubs se sont renseignés ces dernières semaines. » L’intéressé veut clairement des garanties en termes d’effectif afin de pouvoir figurer en Ligue des Champions avec Lens.

HAISE OF THE TIGER 🐯 Quelle saison pour le @RCLens et Franck Haise ! Une qualification assurée en Ligue des champions et une campagne record pour le club ! Félicitations à Franck qui remporte le Trophée de Meilleur Entraîneur de @Ligue1UberEats ! #TropheesUNFP pic.twitter.com/vEvo650xim — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 28, 2023

Le PSG ne m’a pas contacté

Franck Haise a évoqué son avenir en conférence de presse samedi, « on a prévu de se rencontrer avec la direction la semaine prochaine. Je vais me donner quelques jours de réflexion pour goûter ce beau moment. Et une décision rapide sera prise. Je n’ai pas dit que cela s’arrêterait. Il peut y avoir des sollicitations. Il y en a déjà. Je suis très heureux dans ce club. Le PSG ne m’a pas contacté. Je n’en dirai pas plus. »

Haise veut des garanties concernant son effectif aussi bien sur les recrues que sur la conservation de ses cadres. « Je ne peux pas partir (dans cette compétition) avec cinq joueurs de mon noyau dur qui partent. Sinon, on aura fait le maximum, et voilà. Je veux évidemment, et mes dirigeants le savent et le veulent aussi, avoir une équipe qui est très compétitive. Cela passe par certains actes. » Est ce que l’OM peut activer ce dossier si Tudor décide de retourner en Italie ?