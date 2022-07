Mercato OM : Longoria tenté par un international italien (libre) ?

Andrea Belotti, libre de tout contrat depuis la fin de son passage au Torino, ne manque pas de prétendant. Un temps annoncé vers Monaco, la Roma, Valence, Dortmund et l’Olympique de Marseille suivraient aussi l’attaquant de près. Le désormais ex-attaquant du Torino, se retrouve sans club mais ne manque pas de prétendant. Plusieurs grandes écuries européennes souhaitent tenter le joli coup de le recruter gratuitement. Le joueur qui totalise 113 buts en 251 matchs avec le Torino a une belle côte en Europe. La Roma, mais aussi Valence, Dortmund et l’OM envisageraient de le faire signer selon le quotidien romain Laroma24. Le vainqueur du dernier Euro, pourrait donc rejoindre une équipe qui joue la Ligue des Champions pour la première fois de sa carrière, s’il rejoint Dortmund ou l’Olympique de Marseille.

à lire aussi : Mercato OM : Longoria vise un milieu de terrain formé à Arsenal ?

Encore un attaquant pisté ?

Dortmund est toujours à la recherche d’un attaquant après le grave problème de santé de Sébastien Haller qui manquera plusieurs mois de compétition. La Roma espère continuer son mercato intelligent en recrutant de bons joueurs libres en Serie A, comme ils l’ont fait avec Paulo Dybala.

L’OM qui compte déjà 5 attaquants si l’on compte Dimitri Payet voire 6 si l’on y ajoute le jeune Pedro Ruiz Delgado, chercherait encore des solutions en attaque. En effet, en plus d’Alexis Sanchez, le club phocéen tenterait d’attirer Andrea Belotti dans ses rangs. Mais pour cela il faudra inévitablement dégraisser, que ce soit pour libérer de la masse salariale ou simplement du temps de jeu aux attaquants olympiens, on le sait pour un attaquant la confiance devant le but est primordial et il ne peut l’acquérir qu’en jouant tous les matchs.