Mercato OM : Longoria tente un coup avec cet international malien (libre) ?

Alors que Lilian Brassier est tout proche de rejoindre l’Olympique de Marseille, un autre défenseur central serait suivi. Il a en plus l’avantage d’être libre au 30 juin !

Selon l’Equipe, « l’état-major phocéen discute aussi avec Moussa Diarra, 23ans, défenseur central gaucher libre de tout contrat après la fin de son bail à Toulouse, son club formateur, un profil qui plaît à la Commanderie. » Diarra a été sélectionné avec le Mali à 3 reprises, il a disputé 22 matches de Ligue 1 la saison dernière avec le TFC. Ce dernier est évalué à 2M€ par le site Transfermarkt, il pourrait venir renforcer la rotation à ce poste. L’OM pourrait perdre Gigot, Mbemba, voire Meité cet été…

A lire : Mercato OM : Grosse offre anglaise pour Ndiaye !



Annoncé depuis quelques jours à l’Olympique de Marseille, Lilian Brassier le joueur brestois devrait rejoindre la cité phocéenne très prochainement. En effet, Fabrizio Romano a annoncé sur son Twitter, « Les négociations avancent bien avec Brest car ils entretiennent d’excellentes relations avec l’OM ». Une offre de 9 millions d’euros plus des bonus a été évoqué entre l’Olympique de Marseille et Brest. Le jeune défenseur aimerait rester en France malgré de nombreux intérêts à l’étranger.

🔵⚪️ Olympique Marseille want Lilian Brassier deal to be completed in short time, matter of days.

Five year contract to the defender, who’s happy to play under Roberto de Zerbi.

Negotiations advancing well with Brest as they have excellent relationship with OM. pic.twitter.com/OMWE7JQxTj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2024