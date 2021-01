Mercato OM : Longoria va démanteler sa cellule de recrutement ? La phase 2 trading est lancée…

Fort d’un mercato qui tourne bien cet hiver, Pablo Longoria prend de plus en plus de pouvoir sur le sportif. Le head of football pourrait même se passer des recruteurs déjà présents au club, car selon Téléfoot la cellule de recrutement devrait démantelée…

La phase 2 trading est bien enclenchée

Présent à la conférence de présentation d’Arek Milik, le journaliste de la chaine Téléfoot Simone Rovera a expliqué lors de son débrief que la cellule de recrutement de l’OM devrait être démantelée. Selon lui, le nouveau directeur sportif et David Friio, son nouveau « scouting manager » n’utilisent plus les recruteurs salariés du club. Longoria devrait donc se passer de leurs services. Le démantèlement de la cellule de recrutement donnera les pleins pouvoir à Longoria qui devrait donc travailler en direct avec les clubs ou avec des agents « amis » pour recruter. La phase 2 trading est bien enclenchée…