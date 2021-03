OM: Benedetto plutôt que Payet en soutien de Milik ?

Toujours titularisé au côté de Dimitri Payet en pointe, Arkadiusz Milik aurait peut-être besoin d’un buteur de métier pour plus briller. Pour Gérard Gili, invité sur notre plateau, il serait préférable de faire évoluer Benedetto et Milik ensemble.

Le jeu offensif prôné par Jorge Sampaoli a du mal à prendre forme. Malgré des tentatives de pressing haut, les occasions franches manquent. Dans son système avec deux attaquants, le coach argentin positionne Dimitri Payet en électron libre autour d’Arek Milik mais l’association ne semble pas très bien prendre.

payet poussé sur le banc par benedetto ?

Et si la bonne solution s’appelait Dario Benedetto ? Sur le banc depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, le buteur argentin pourrait avoir plus de compétences pour évoluer autour de Milik que Payet. Pour Gérard Gili, reçu sur le plateau de Débat Foot Marseille, l’alignement du Polonais et de l’Argentin serait une bonne idée.

« Benedetto, il recherche le collectif. Il recherche les appuis, les petits une-deux et comme Milik à aussi cette sensibilité, c’est pas idiot. Dans un système comme celui-là, c’est que les deux attaquants gardent le ballon. Si les deux attaquants sont comme un mur et que sans arrêt le ballon revient, vous n’avez pas le temps de vous mettre en place. Il faut que les attaquants aient la consigne de garder le ballon pour que l’ensemble du bloc puisse remonter. » Gérard Gili – Source: Football Club de Marseille