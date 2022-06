Daniel Riolo au micro de RMC revient sur la saison olympienne et le travail abouti effectué au club depuis la nomination de Pablo Longoria au poste de président, il y a un an et demi.

Sur le plateau de « After Foot RMC », Daniel Riolo a tenu à souligner les efforts réalisés par la nouvelle direction marseillaise, et les progrès effectués par l’OM. Notamment une deuxième place en championnat synonyme de ligue des champions la saison prochaine. Pour le journaliste, c’est Pablo Longoria qui est à l’origine du redressement du club phocéen. Au vu de ce qu’il a réalisé depuis qu’il est à la tête du club, les supporters peuvent espérer de belles surprises en ce mercato estival qui débute aujourd’hui.

» Depuis Pape Diouf, on n’avait pas eu ça à l’OM » — Riolo

Avec 62% de victoire cette saison toutes compétitions confondues (35 victoires en 56 matchs), et une place en ligue des champions obtenue entre caractère et miracle, Marseille réalise une de ses meilleures saisons ces dernières années, si ce n’est la plus réussie. Riolo l’explique notamment par l’association entre le président Longoria et le coach Sampaoli.

« La saison de l’OM est réussie en tout point. D’où vient l’OM ? et où sont-ils aujourd’hui ? Déjà sur les années récentes, je ne vois pas d’entraîneur qui vous a plu ou fait vibrer. Les supporters de l’OM ont été en embrouille avec à peu près tous leurs récents entraîneurs. Il y a un an et demi, il y a eu une crise profonde ici, un président que les supporters ont contribué à faire mettre dehors, un club qui n’était pas loin du désespoir et Longoria qui tombe un peu du ciel, car il était là pour être directeur sportif, pas président. On découvre que c’est un vrai bon président. Depuis Pape Diouf, on n’avait pas eu ça à l’OM avec une vraie fibre football. Il décide de nommer Sampaoli, et ça plait à tout le monde parce que ça rappelle Bielsa, avec une identité qui fait très « OM » dans le caractère. Ce qu’on aime ici, c’est qu’on ne raconte pas d’histoire et que l’on ne ment pas » Daniel Riolo – Source: RMC 08/06/2022

Il va en plus y avoir les sous de la Ligue des Champions, Longoria a l’air de les utiliser correctement

« Longoria et Sampaoli n’ont menti à personne à Marseille et je pense que ça faisait des années que les gens mentaient à Marseille. Il y a eu de la générosité, de la détermination et du dynamisme toute l’année, pour moi c’est une base. Pour moi, qu’ils finissent deuxièmes ou quatrièmes, c’était réussi, car je prends en compte le point de départ de l’histoire Longoria-Sampaoli. Ce qui compte c’est la continuité, et là il va y en avoir. Il va en plus y avoir les sous de la Ligue des Champions, Longoria a l’air de les utiliser correctement donc je pense qu’il va monter une équipe qui aura de l’allure » Daniel Riolo – Source: RMC 08/06/2022

🗣💬 @DanielRiolo explique son soutien plein et entier à Sampaoli tout au long de la saison : « Je vais vous expliquer pourquoi selon moi, la saison de l’OM est réussie en tout point. » #rmclive @BigMat_France pic.twitter.com/sOSIZZ0ISk — After Foot RMC (@AfterRMC) June 8, 2022

