Riolo annonce Zidane au PSG !

Zinédine Zidane ira-t-il au PSG ? Selon le journaliste de RMC Sport Daniel Riolo, la réponse est : Oui ! C’est en tout cas ce qu’il a déclaré hier soir dans l’émission l’After Foot.

Le PSG va-t-il parvenir à recruter l’icône de Marseille, Zinedine Zidane ? Le club francilien en rêve depuis des années et n’a jamais abandonné cette idée. Les discussions se poursuivent depuis des mois et il semblerait qu’elles aboutissent prochainement avec une issue qui risquerait de faire beaucoup de mal au marseillais…

En effet selon les informations de Daniel Riolo, Zinedine Zidane devrait bien être le successeur de Mauricio Pochettino la saison prochaine. C’est en tout cas ce qu’il a laissé entendre clairement sur les ondes de RMC dans l’émission l’After Foot Hier soir (voir extrait ci-dessous)

🚨 BREAKING ! Zinedine Zidane va signer au PSG annonce Daniel Riolo au micro de l’After RMC ! pic.twitter.com/7LfkGqmW7t — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 9, 2022

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par zidane (@zidane)

Il y a quelques jours le journaliste de RMC Sport martelait que le marseillais continuait de discuter avec le PSG et qu’il souhaitait rejoindre le club de la capitale :

« Jusqu’au bout du possible, ils tenteront Zidane. Ce n’est pas mort, cela discute, il y a encore des réunions et jusqu’au bout ils tenteront. Tant qu’il n’y aura pas un entraîneur officiellement nommé par le PSG, je continuerais de croire qu’ils vont y arriver. Je suis moins certain qu’il y a quelques semaines parce que ça discute clairement et parce qu’ils y a des freins auxquels il fallait penser mais de là à dire que ce sera Galtier l’entraîneur du PSG… Evidemment que lui a envie mais bon, ce n’est pas lui qui décide » Daniel Riolo – Source: RMC (08/06/2022)