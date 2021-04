Mercato OM : Longoria va recruter 3 nouveaux directeurs !

Pablo Longoria travaille actuellement sur l’élaboration d’un nouvel organigramme au sein du club marseillais. Le président de l’OM devrait recruter prochainement trois directeurs pour renforcer le secteur administratif.

Grégoire Kopp, directeur de l’impact et de la communication, Thierry Aldebert, ex directeur général adjoint en charge de l’exploitation du Vélodrome, et de Hugues Ouvrard, ex head of business ont quitté l’OM et n’ont pas encore été replacés

Pablo Longoria devrait recruter prochainement trois directeurs pour renforcer le secteur administratif. Selon les informations du ourla L’Equipe, le président de l’OM est à la recherche d’un DG adjoint en charge de la partie business, un DG adjoint en charge de la partie finances et opérations et un directeur de la communication.

Pedro Iriondo directeur de la stratégie et bras droit de Longoria

Les entretiens auraient même déjà commencé depuis quelques jours. Si aucun nom n’a pour l’instant filtré concernant ces trois poste, le quotidien sportif indique par ailleurs que Pablo Longoria a trouvé directeur de la stratégie. Il s’agit de Pedro Iriondo. Ce dernier sera le bras droit de du président de l’OM sur toutes les questions politiques et commerciales, indique le quotidien sportif.