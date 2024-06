Mercato OM : Longoria veut ce joueur qui plait à Conceicao ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le mercato olympien ne devrait pas débuter avant la signature du nouvel entraineur. Plusieurs rumeurs commencent déjà à circuler. Le défenseur central du Stade Brestois serait notamment visé et aurait comme second avantage de plaire à Conceicao !

Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, « Brest demande entre le 12 et 15 millions d’euros pour Brassier. L’Olympique de Marseille veut recruter le défenseur d’autant que Sergio Conceicao est un grand admirateur de Brassier, qu’il souhaitait recruter à Porto en janvier dernier. » Si ce dernier avait refusé les approches de Porto, il serait bien plus ouvert à un départ vers Marseille. En Italie, Bologne, la Fiorentina et la Juventus sont aussi intéressés…

Lilian Brassier (24 ans) aurait reçu une offre de l’Olympique de Marseille. Selon le média italien TMW, le défenseur central est très apprécié par le club marseillais, qui a montré un vif intérêt. Sa valorisation à Brest est estimée entre 10 et 12 millions d’euros.

Lilian Brassier visé par l’OM ?

Par ailleurs, plusieurs équipes italiennes s’intéressent également à Brassier. Milan l’a suivi cet hiver, bien que ce ne soit pas une option viable pour Ibrahimovic, tandis que Turin a pris des renseignements. Ces derniers jours, Bologne a également manifesté un intérêt marqué pour le joueur.

En France l’AS Monaco est également sur le coup.

