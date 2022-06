Mercato OM : Longoria veut déjà se séparer de ces deux récentes recrues ?

Après une très belle saison marquée par une qualification en Ligue des Champions et par un parcours européen plus qu’honorable avec un demi-finale de Conférence League. Pablo Longoria est toujours au travail car il doit préparer la saison prochaine. Le président marseillais s’est renseigné sur des joueurs en vu de la saison prochaine comme Witsel, Clauss ou encore Fofana, mais il va devoir aussi gérer les départs et trouver des portes de sortie à certains joueurs.

D’autres indésirables vont fait leur retour à la fin du mois, il s’agit de Jordan Amavi, Nemanja Radonjic et Kevin Strootman avec qui un point sera fait dès la reprise. Selon Footmercato, d’autres joueurs seraient candidats au départ, il s’agit de Pol Lirola et Sead Kolasinac, les deux joueurs, qui ont un salaire contraignant pour les finances, ont eu une saison compliquée en termes de performances et de perspectives d’avenir.

Lirola et Kolasinac vers la sortie ?

Pol Lirola a été acheté définitivement par le club marseillais l’été dernier grâce à un prêt plus que réussi la saison passée. L’OM avait dû se battre tout l’été avec la Fiorentina pour signer le latéral droit espagnol, c’est peut-être l’heure des regrets. Dans le vestiaire est évoqué un manque d’implication depuis sa signature définitive.

Pour Sead Kolasinac, c’est différent, arrivé en janvier à court de forme alors qu’il n’avait quasiment pas joué avec le club londonien, l’international bosnien n’a été dans le onze que 6 fois depuis son arrivée. Jorge Sampaoli n’a jamais vraiment été convaincu par le joueur. Le coach argentin aurait préféré faire venir Nicolas Tagliafico, le latéral gauche de l’Ajax. De plus, Sampaoli aurait fait savoir en interne et au joueur qu’il n’allait pas beaucoup jouer la saison prochaine. À la vue du salaire du joueur et d’une fin de contrat en juin 2023, l’OM va tout faire le faire partir cet été et ainsi miser sur un autre profil à sa place.

