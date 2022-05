Mercato OM : Longoria veut doubler Aulas pour cette pépite de Caen?

L’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Johann Lepenant, jeune milieu de terrain français de Caen. Lyon ainsi que l’AS Monaco aurait également envie de le récupérer !

Pablo Longoria s’active pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli ! Le coach argentin est en demande de recrues pour pouvoir jouer sur tous les tableaux la saison prochaine et notamment avec la Ligue des Champions obtenue lors de la dernière journée de Ligue 1.

Avec cette deuxième place et la possibilité de jouer la C1, les joueurs seront forcément plus enclins à vouloir rejoindre Marseille ! Cela fait de l’OM l’un des clubs les plus attractifs lors de ce mercato…

Lyon avait de l’avance dans le dossier !

Selon RMC, Longoria aurait coché le nom de Johann Lepenant. Considéré comme la pépite du Stade Malherbe de Caen, le jeune milieu de terrain de 19 ans est également suivi par l’AS Monaco et Lyon. Le club rhodanien avait d’ailleurs un temps d’avance sur ce dossier mais ne l’aurait plus d’après RMC Sport malgré le fait qu’une offre ait été transmise. L’OM et les Monégasques comptent bien contrecarrer les plans des Lyonnais dans ce dossier !

Le milieu défensif est pisté par le club de la Principauté pour remplacer Tchouaméni. L’OM verrait en lui le parfait remplaçant à Boubacar Kamara. Milieu défensif pouvait évoluer un cran plus haut sur le terrain, Johann Lepenant n’a plus qu’un an de contrat. Sur le site Transfermarkt, il est évalué à 3 millions d’euros.