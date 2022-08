Mercato OM : Longoria veut éviter une Kamara, prolongation à venir pour ce cadre de Tudor !

L’Olympique de Marseille veut s’éviter un énième départ libre l’été prochain. Pablo Longoria serait sur le point de faire prolonger Valentin Rongier d’après L’Equipe.

Ce dimanche face au Stade de Reims, l’Olympique de Marseille a joué sans Dimitri Payet titulaire. Le numéro 10 était sur le banc et a donc cédé son brassard de capitaine à Valentin Rongier, certainement sous les ordres d’Igor Tudor qui doit voir en l’ancien nantais un statut de cadre.

Chaque joueur est vendable — Rongier

Le Français est sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2024 et n’a jamais réellement été cité parmi les départs potentiels au mercato. Après le match face à Reims, il a été interrogé sur son avenir par le diffuseur, Prime Vidéo… Sa réponse est cash : il n’écarte pas un départ si le club en a besoin.

« Si je reste cette saison ? Je n’aime pas faire de la langue de bois, donc je ne peux pas vous dire que c’est sûr à 100 %. Le président l’a dit et redit : chaque joueur est vendable. Il a besoin de vendre pour équilibrer les finances du club, on le sait. […] S’il y a une offre qui satisfait le club pour n’importe quel joueur et que le joueur concerné y trouve aussi son compte, il n’y a aucun départ impossible. C’est le foot, ce n’est pas déstabilisant parce qu’on le sait. Quand on est footballeur, on apprend ce métier, on sait qu’on représente une valeur marchande, et que le foot, c’est aussi du business. » Valentin Rongier – Source : Prime Vidéo (07/08/22)

Longoria s’évite un nouveau départ libre

Ce mercredi, le journal L’Equipe a publié un article expliquant que Valentin Rongier pourrait signer une prolongation de contrat et ce pour plusieurs saisons. Le milieu de terrain continuera ainsi son aventure à l’OM en toute sérénité et en évitant un départ libre comme cela a été le cas pour Kamara, Thauvin ou ce qui va vraisemblablement arriver pour Caleta-Car.