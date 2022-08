Mercato OM : L’OM sur la piste d’un attaquant algérien ?

Après l’arrivée d’Alexis Sanchez, l’Olympique de Marseille aimerait encore se renforcer sur le front de l’attaque. Pablo Longoria serait attentif à la situation du buteur algérien Islam Slimani.

Depuis une semaine, le mercato marseillais s’emballe. Après avoir officialisé Jordan Veretout, le club marseillais s’apprête à accueillir Alexis Sanchez. Avec l’arrivée du chilien, le vice-champion de France frappe un grand coup. Le mercato marseillais n’est peut être pas encore terminé ! Selon le média O’Jogo, les dirigeants marseillais serait intéressés par l’attaquant du Sporting Portugal Islam Slimani. Le quotidien explique que l’OM suivrait de près l’évolution de la situation du buteur Algérien et confirme aussi que Brest serait sur le coup.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Florent Gautreau s’enflamme pour Alexis Sanchez

Marselha corre por Slimani e adeptos aplaudem a investida https://t.co/zvRPknUnto — O Jogo (@ojogo) August 10, 2022

En fin de contrat en juin 2023, Islam Slimani n’entre plus dans les plans de son entraineur. Apparu seulement neuf fois en Liga Bwin la saison dernière, le buteur Algérien chercherait une porte de sortie et pourrait se laisser tenter par un transfert à Marseille. La venue de Slimani pourrait coïncider avec les départs de deux autres attaquants de l’OM : Bamba Dieng, suivi de près par plusieurs équipes de Premier League et Cédric Bakambu, annoncé dans le viseur du Celta Vigo.

À LIRE AUSSI : Ex OM : Son procès ce mercredi, Benjamin Mendy risque très gros !

Il est urgent que l’OM vire le flop Milik pour SuperSlim — Djellit

Pour Nabil Djellit, Islam Slimani serait le complément parfait à Alexis Sanchez. Si le journaliste milite encore pour la signature de l’international algérien, il conseille à l’OM de se débarrasser d’ Arkadiusz Milik au plus vite. Le journaliste considère le buteur polonais de l’OM comme un « flop » et considère qu’un départ de Milik pourrait faciliter une éventuelle arrivée de Slimani à l’OM.

À LIRE AUSSI : OM : Avant Alexis Sanchez, Longoria a tenté deux énormes coups !

« Quand on voit que BenYedder, l’un des meilleurs attaquants de l’histoire de la L1, encense Slimani comme il le fait… Il est urgent que l’OM vire le flop Milik pour SuperSlim. J’imagine déjà son duo avec Alexis Sanchez. Et vous ? » Nabil Djellit – Source : Twitter (09/08/22)