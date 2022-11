Mercato OM : Modification à venir dans le staff de Tudor ?

Avec cette élimination de toutes les compétitions européennes, l’OM va devoir se concentrer sur l’amélioration de son équipe. Si des changements sont attendus dans l’effectif, le staff de Tudor pourrait évoluer.

Selon RMC, « Igor Tudor veut tout contrôler, et n’aime pas déléguer. Présent, exigeant, étouffant, du médical jusqu’à l’échauffement, le Croate en perdrait en revanche une certaine lucidité à l’heure de prendre les décisions qui comptent, notamment en cours de match. » Du coup, Pablo Longoria pourrait décider de faire évoluer le staff qui entoure le technicien croate. Le média estime que la direction veut lui apporter l’aide nécessaire pour que l’entraineur de l’OM puisse se concentrer sur l’essentiel. Et qu’il soit plus pertinent et efficace dans ses choix sportifs. Des entraineurs spécifiques pourraient donc débarquer…

⚪🔵 Battu mardi par Tottenham (2-1) et éliminé de toute compétition européenne, l’OM va vouloir réagir et profiter du prochain mercato pour apporter certaines retouches à son effectif. Il faudra vendre au préalable, notamment Gerson annoncé sur le départhttps://t.co/P0rjKMN3yh — RMC Sport (@RMCsport) November 2, 2022

Renforcer le staff ?

Reste à trouver des profils capables de travailler avec le volcanique et omnipotent Tudor, qui a déjà usé quelques membres de son staff. Mauro Camoranesi avait claqué la porte assez rapidement, Longoria, Friio et Ribalta avaient déjà envisagé de renforcer le staff lors de la présaison et les difficultés rencontrées dans les matches amicaux.