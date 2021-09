Mercato OM : Longoria visait ce duo d’attaquants ?

Le mercato olympien a été très actif cet été. Pablo Longoria a conquis les supporters marseillais par ses choix, pour autant il y a un bémol… Le président n’a pas pu s’offrir un remplaçant à Dario Benedetto. Le faux départ de Caleta a compromis une arrivée à ce poste, pourtant les idées ne manquaient pas…

Avec le départ de Dario Benedetto (prêté à Elche) et la blessure de Milik, l’OM aurait bien aimé recruter un attaquant supplémentaire. Enormément de noms ont circulé cet été, de Gio Simeone, à Sorloth en passant par Ugbo… Selon la Provence, le président de l’OM avait plus particulièrement dans son viseur le duo du MHSC Andy Delort (29 ans) et Gaëtan Laborde (27 ans). Mais les limitations sur la masse salariale imposées par la DNCG et le manque de liquidités liées aux absences de transfert de Caleta Car et Kamara ont compromis ces options. Andy Delort a finalement rejoint Nice pour un montant évalué à 8M€, tandis que Laborde s’est engagé avec Rennes pour 15M€ plus bonus…

Sampaoli voulait Delort !

En conférence de presse à 5 jours de la clôture du mercato, le coach argentin Jorge Sampaoli avait été questionné sur la possibilité de voir l’international algérien débarquer à Marseille. Une opération compliquée d’après l’entraîneur de l’OM, surtout avec les finances du club…

A LIRE AUSSI : OM : La longue tirade de Sampaoli sur les incidents à Nice !

« Oui, c’est un attaquant qui nous intéresse. il a de très bonnes qualités devant le but. C’est un joueur courageux, j’ai toujours vu Delort comme le 9 de l’OM mais il y a aussi des impossibilités avec le prix du marché. C’est quasiment impossible aujourd’hui, mais peut-être dans les derniers instants du mercato une porte s’ouvrira. On n’a pas beaucoup vendu donc c’est difficile d’acheter » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (26/08/21)

Pour Jean-Charles De Bono, notre consultant, Laborde n’aurait pas apporté à l’OM sans Delort.

Pour moi, Laborde ce n’est pas un vrai numéro 9 — Jean-Charles de bono

« J’aime bien Laborde mais je l’aime avec Delort. Leur force c’est le mouvement, la combativité et le déplacement. Est-ce qu’à l’OM Laborde aura ça? Ils travaillent l’un pour l’autre, pour l’équipe… Pour moi, ce n’est pas un vrai numéro 9. On s’est trompé sur Henrique mais pour moi, Laborde n’est pas une bonne option pour concurrencer Benedetto. Il est capable de faire de gros matchs en tant que 9 mais peut-être pas sur une saison complète. » Jean-Charles de Bono – Source : DFM (04/01/21)