Mercato OM : Longoria vise (à nouveau) Sarri !

La saison n’est pas encore terminée mais la question du futur entraîneur de l’OM se pose déjà. Plusieurs noms ont été évoqués ces dernières semaines. Le journaliste Nicolo Schira avance celui de Maurizio Sarri. Une piste déjà explorée par les dirigeants de l’OM par le passé.

Alors que l’OM disputera jeudi le match retour face à l’Atalanta lors des demi-finales retour de la Ligue Europa, plusieurs informations et rumeurs circulent déjà sur le futur coach olympien. Alors que la piste menant à Fonseca semble sérieuse, un autre nom vient d’être évoqué par le journaliste Nicolo Schira. Il s’agirait de Maurizio Sarri, déjà évoqué à plusieurs reprises les saisons précédentes.

#OlympiqueMarseille appreciate Maurizio #Sarri. #OM have asked info for the former Lazio and Juventus coach as possible Gasset’s replacement from June. Behind the Scenes: #TeamOM already wanted Sarri after his experience at Juve, but he had decided to take a gap year. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 6, 2024