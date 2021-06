Mercato OM : Longoria vise aussi un attaquant révélé en Ligue 1 ?

Depuis la fin de la saison, Pablo Longoria ne chôme pas. Le président marseillais multiplie les contacts et les prises d’informations pour pouvoir reconstruire un meilleur compétitif la saison prochaine en Ligue 1.

Pablo Longoria est décidément présent sur de très nombreuses pistes pour améliorer son effectif. Chaque jour de multiples noms circulent du côté de Marseille. Le dossier Thiago Almada étant à l’arrêt à cause des demandes de Velez, le dirigeant olympien se penche sur d’autres éventualités. Il surveillerait de près un joueur du Milan AC qui connait bien le championnat de France.

Selon les informations du journaliste portugais Pedro Almeida, Pablo Longoria s’intéresserait à un jeune joueur du Milan AC en la personne de Rafael Leão. L’attaquant portugais, passé par Lille de 2018 à 2019, connait bien la Ligue 1, championnat dans lequel il a inscrit 8 buts en 26 rencontres. Longoria serait intéressé par un prêt du joueur. Pedro Almeida confirme par ailleurs que l’attaquant argentin Cristian Pavon peut être une solution.

