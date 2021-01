Mercato OM : Longoria vise aussi un latéral gauche !

Le mercato hivernal fermera ses portes dans trois jours et Pablo Longoria a encore du travail. Le directeur sportif cherche un milieu de terrain afin de remplacer Morgan Sanson qui a rejoint Aston Villa. Il pourrait également recruter un latéral gauche.

Lirola, Milik et Tongya sont les trois recrues de ce mercato hivernal 2021 pour l’OM. Pablo Longoria s’active pour trouver un milieu de terrain afin de remplacer Morgan Sanson. De nombreux noms ont circulé dans les médias, et pour cause le directeur sportif olympien travaille sur des listes élargies pour chacun des postes recherchés.

Un latéral gauche pour anticiper les fins de contrat

Le directeur sportif de l’Olympique de Marseille n’écrit pas non plus la possibilité de recruter un latéral gauche supplémentaire avant la clôture du marché des transferts. En effet selon le journal l’Equipe ce vendredi, Longoria voudrait anticiper les fins de contrat à venir à ce poste (Amavi et Nagatomo). Le temps ne presse pas autant que pour le successeur de Sanson, mais il pourrait bouger en cas d’opportunité de dernières minutes.