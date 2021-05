Mercato OM : Longoria vise un ancien milieu du LOSC ?

Le départ de Boubacar Kamara semble inéluctable cet été. Le défenseur ou milieu de terrain n’a plus qu’un an de contrat et pourrait être vendu au plus offrant lors du prochain mercato. Pablo Longoria explore de nombreuses pistes à son poste, dont celle d’un ancien du LOSC…

Qui pour remplacer Kamara si ce dernier s’en va ? Le journaliste sur RMC, Florent Germain expliquait le 3 mai dernier : « Sampaoli aimerait recruter un numéro 6 de gros calibre. Je n’ai pas de noms à donner mais je pense que Kamara va partir cet été et que dans l’idéal de Sampaoli, il aimerait jouer avec trois axiaux et deux pistons avec un numéro 6 seul devant la défense. Ce sera pour lui un poste clé, un poste majeur. » Le nom de Mattéo Guendouzi est au centre de rumeurs mais une autre piste anglaise est évoquée…

Bissouma dans le viseur de Longoria ?

Yves Bissouma a demandé à quitter Brighton suite aux sollicitations de plusieurs gros clubs de Premier League. Selon The Times Arsenal, Liverpool et Manchester City se sont tous renseignés sur la disponibilité de l’international malien. Le média anglais rajoute que l’Olympique de Marseille envisage également de ramener le joueur de 24 ans en Ligue 1. Mais l’opération s’annonce délicate car Bissouma dispose encore de deux ans de contrat avec Brighton, qui avait dépensé un montant légèrement inférieur à 17M€ il y a trois ans pour l’exfiltrer de Ligue 1. Recruté par le LOSC en 2016 en provenance de l’AS Real Bamako, le milieu de terrain avait rejoint l’Angleterre deux ans plus tard (2018)…

Le chiffre : 33

Bissouma a disputé 33 matches de Premier League cette saison, il s’est installé comme un titulaire indiscutable à Brighton.

SAMPAOLI ESPERE CONSERVER KAMARA

Egalement questionné au sujet d’une prolongation de Boubacar Kamara à l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli n’a pas caché son envie de conserver le joueur formé au club qui aura sans doute plusieurs offres cet été.

« Kamara est un joueur qui a beaucoup de potentiel. Il y a différentes positions dans le football. Celui du coach qui veut les meilleurs joueurs, le club qui doit gérer les contrats et celui du joueur qui veut connaître sa situation. J’espère le conserver mais je ne pense pas avoir le pouvoir sur ça. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (22/04/21)