Mercato OM : Longoria vise un autre joueur libre du FC Porto ?

Sur les conseils de Chancel Mbemba, l’Olympique de Marseille serait entré dans la course pour signer l’avant-centre de Porto Mehdi Taremi.

Après avoir recruté Vitinha lors du mercato hivernal, Pablo Longoria ne compte pas en rester là. Le président marseillais prépare déjà la saison prochaine et aurait déjà ciblé plusieurs joueurs pour renforcer l’effectif. Le dirigeant espagnol aurait à l’un de ses joueurs pour un attaquant.

À LIRE AUSSI : OM : Riolo ne veut pas « tirer des enseignements » avant le match à Lyon !

Un nouvel attaquant à l’OM ?

Selon les informations du Quotidien du sport, Pablo Longoria aurait manifesté son intérêt pour l’attaquant du FC Porto, Mehdi Taremi. Le président marseillais aurait demandé conseils à Chancel Mbemba sur les qualités du buteur iranien. Le défenseur congolais a évolué pendant plusieurs saisons avec Taremi au FC Porto et aurait chaudement recommandé con ancien coéquipier à son président. En fin de contrat en juin 2024, Taremi serait également suivi par Arsenal, Milan et Al-Hilal.

OM : « Vitinha, il faut voir sur la durée … C’est prometteur ! » – https://t.co/vFMHRJa8zn pic.twitter.com/HfioTug7EI — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 17, 2023

Longoria prépare déjà la saison prochaine

Jérémy Bacchi est revenu dans Débat Foot Marseille sur les premiers pas de Vitinha à l’OM. Selon lui, le portugais va continuer de gagner du temps de jeu jusqu’à la fin de la saison. Il estime qu’en l’ayant recruté, Pablo Longoria prépare déjà la saison prochaine et un éventuel départ d’Alexis Sanchez. « En étant optimiste, on voit rapidement qu’un joueur comme Ounahi a montré de belles choses lorsqu’il est rentré sur le terrain. Il a quand même des qualités techniques, il se porte rapidement vers l’avant. On voit qu’il a du ballon. Je ne sais pas sur un match entier ce que cela peut donner mais il y a des facteurs d’espoirs. Ce sont des choses que l’on a pas encore vu avec Vitinha. Je me pose une question sur ses deux joueurs. Est-ce que Longoria ne serait pas déjà en train de préparer la saison prochaine ? Actuellement Tudor a besoin de joueurs qui s’adaptent aux besoins du club et qui risquent de ne jouer que des bouts de matchs jusqu’à la fin de la saison. On sait que lors du prochain mercato, il va y avoir du mouvement. On parle beaucoup du départ de Guendouzi, il y a aussi des rumeurs sur Alexis Sanchez. Est-ce qu’il sera à l’OM la saison prochaine ? Il y a peut être une volonté de Longoria d’anticiper, de préparer la saison prochaine et de permettre à de jeunes joueurs comme Ounahi et Vitinha de s’acclimater à partir de la trêve hivernale. L’équipe tourne bien et on prépare déjà la suite. »