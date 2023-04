Dans l’After Foot, Daniel Riolo est revenu sur la victoire de l’OM contre Troyes ce dimanche (3-1). S’il a apprécié la performance des marseillais, l’éditorialiste se montre prudent avant le déplacement à Lyon la semaine prochaine.

L’Olympique de Marseille s’est imposé ce dimanche au Stade Vélodrome contre Troyes (3-1) Grâce à ce succès, les olympiens reprennent la deuxième place à Lens. Daniel Riolo est revenu dans l’after Foot sur la victoire marseillaise. S’il estime que ce match va redonner de la confiance à Vitinha, il juge l’adversaire des marseillais trop faibles pour tirer de véritables enseignements : » Ça va lui faire du bien, c’est une option supplémentaire pour l’OM dans les 8 derniers matchs de championnat. Il y a cette association avec Alexis Sanchez qui est possible. La semaine prochaine, il y aura un gros match qui n’aura rien à voir avec celui de ce soir. Contre Lyon, ce sont toujours des matchs particuliers. Je ne sais pas si ce match peut donner de véritables options tellement l’adversaire des marseillais était faible. C’est difficile de tirer des enseignements de ce match. Troyes, c’est vraiment très faible. Ils ont totalement décroché. Il n’y a plus personne dans cette équipe. On ne peut pas tirer des enseignements sur la relation entre Sanchez et Vitinha. Ils doivent encore apprendre à se connaître. »

La FanCam d’ OM vs Troyes 3-1 la réaction à chaud des supporters marseillais au vélodrome !!! https://t.co/7CpL8Sxzj3 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 16, 2023

Un match nul à Lyon ne serait pas un mauvais résultat

Riolo s’est projeté sur le prochain match de l’Olympique de Marseille la semaine prochaine à Lyon. Il estime qu’un résultat nul au Groupama Stadium pourrait faire les affaires des marseillais : « La semaine prochaine, il y a Lens-Monaco et Lyon-Marseille. Il ne faut pas que les marseillais se soucient du résultat de leurs concurrents. Même s’ils ont gagné à domicile, ils ne doivent plus perdre de points à domicile. Un match nul à Lyon ne serait pas un mauvais résultat. »