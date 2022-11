Mercato OM : Longoria vise un milieu coté à 10M€ ?

Après la perte d’Harit sur blessure, la vente de Gerson et bientôt celle de Milik, Pablo Longoria devra redoubler d’efforts pour renforcer l’effectif olympien sans perdre en qualité.

Depuis le début de la Coupe du Monde au Qatar, de nombreuses rumeurs sont sorties dans les médias : le défenseur Rick Karsdorp, le milieu Ruslan Malinovskyi ou encore la folle idée Marcus Thuram en font partie.

Quelques jours après la victoire contre Moncao, le dirigeant espagnol avait tenu une conférence de presse dans laquelle il n’avait pas caché ses ambitions de recruter pendant le mercato hivernal.

« Si on vend Gerson et qu’on perd Harit, et la tendance est qu’il rate toute la saison, oui, on prendra un nouveau joueur lors du prochain mercato. Ça deviendra la priorité pour nous de trouver un joueur offensif » Pablo Longoria – Conférence de presse

Selon le média turc fotomac, le board olympien aurait jeté son dévolu sur un milieu portugais évoluant en Super League : Miguel Crespo. Agé de 28 ans, le joueur a passé la majorité de sa carrière au Portugal et a signé un contrat de trois ans au Fenerbahçe en septembre 2021. Le club en attend 10M€ selon le même média.

Natif de Lyon, le portugais s’est vite imposé grâce à son expérience : il est apparu quatre fois dans le onze de départ en Europa League et sept fois en championnat. Miguel Crespo peut jouer milieu central mais aussi milieu offensif : il a inscrit un but à cette position à domicile face à Rennes cette saison.

Miguel Crespo est-il une bonne pioche de Longoria pour pallier les multiples blessures et départs ? Cela reste encore à voir.

« Même s’il y avait eu qualification en Ligue des Champions, je ne crois pas qu’on aurait dû changer les effectifs. Je ne crois pas au changement d’effectif à mi-saison. Tu peux améliorer, réparer. C’est un marché de réparation. Tu peux trouver quelques bonnes opportunités, mais pas changer l’âme dans une équipe » Pablo Longoria – Source : Foot Mercato

