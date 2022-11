Rumeur mercato OM : Sanchez ciblé dès janvier ?

Auteur d’une première partie de saison convaincante, Alexis Sanchez serait déjà la cible d’un club pour le mercato hivernal. Cependant, un départ de l’international chilien en milieu de saison semble hautement improbable.

Selon le média turc Fotomac, Fenerbahçe aurait coché le nom d’Alexis Sanchez. En effet, le club pourrait voir partie son attaquant Joao Pedro courtisé par la Sampdoria et le Torino aient aspiré à Joao Pedro. Le profil et l’expérience du Chilien serait fortement appréciés par la direction du club. Le média est clair, si Pedro est vendu , Fenerbahçe frappera à la porte de Marseille en janvier pour l’attaquant de 33 ans. Pour rappel, Sanchez a marqué 5 buts en 12 matchs de championnat cette saison, est mal à l’aise avec le fait que Tudor le retire du match à presque tous les matchs. Il est lié avec l’OM jusqu’à la fin de la saison mais il dispose d’une option pour une saison supplémentaire. Un départ cet hiver est improbable, le joueur se sent bien à Marseille et ne partira pas en janvier sauf énorme surpris.

💥 Fenerbahçe’den Alexis Sanchez hamlesi! 📉 Bekleneni veremeyen Joao Pedro’ya Sampdoria ve Torino talip. Oyuncu satılması halinde Marsilya teknik direktör Igor Tudor’la sorunlar yaşayan Alexis Sanchez’i kadrosuna katmayı planlıyor. 📊 Bu sezon performansı

👕 12 maç

⚽️ 5 gol pic.twitter.com/FhtdWrAk8t — Fotomaç (@fotomac) November 26, 2022

Alexis Sanchez a rapidement trouvé sa place dans le collectif olympien, il apporte son expérience mais aussi sa rage de vaincre.

La vérité, c’est que lorsque le club gagne, c’est tout le monde qui gagne

« Je suis très content. Je pense que cette récompense fait surtout partie d’une performance collective avec ce record de matchs gagnés et d’invincibilité que nous avons atteint. Mes coéquipiers et moi jouons pour les supporters donc si on arrive à les rendre heureux, je le suis aussi. On ressent la ferveur des supporters, peu importe l’environnement, c’est beau et c’est vraiment motivant. La vérité, c’est que lorsque le club gagne, c’est tout le monde qui gagne. C’est un plaisir de voir que les supporters nous soutiennent la semaine comme le week-end, dans les bons, comme les mauvais moments. J’ai une mentalité de gagnant, j’essaye de gagner chaque match. Je déteste perdre et je pense que c’est contagieux, car mes coéquipiers ont tous le même état d’esprit dans les moments importants. » Alexis Sanchez – source : OM.fr (13/10/2022)

Avec des joueurs comme Alexis Sanchez c’est toujours plus simple de jouer au football

Dimitri Payet s’était exprimé au micro de Prime Video après le succès de l’OM à Nice en début de saison (0-3)

« C’est sûr que lorsque on marque rapidement, qu’on fait le break et que l’on tue pratiquement le match à la mi-temps, ça devient plus facile à gérer. On a fait une première période très sérieuse avec beaucoup d’efficacité. En seconde mi-temps on a été costaud défensivement sans trop leur laisser le ballon pour pouvoir ensuite gérer sereinement la fin du match. Avec des joueurs comme Alexis Sanchez c’est toujours plus simple de jouer au football, on se trouve facilement dans les petits espaces. Il a réussi à marquer deux buts, cela nous a fait beaucoup de bien. C’est une bonne première pour nous. (…) Quand on prend son mal en patience depuis un mois et qu’on travaille, quand on vous donne votre chance il faut profiter. J’ai essayé de donner le maximum. Mais peu importe qui est sur le terrain. Le plus important c’est que Marseille gagne. » Dimitri Payet – Source Prime Video (27/08/2022)