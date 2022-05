Mercato OM : Longoria vise une révélation de Ligue 1 !

Selon les informations du Quotidien du Sport, l’Olympique de Marseille viserait une des révélations de Ligue 1 cette saison, le latéral droit du RC Lens Jonathan Clauss (29 ans). L’OM n’est pas seul sur ce dossier.

L’Olympique de Marseille va jouer sa saison sur son dernier match samedi soir face à Strasbourg au vélodrome. Le club marseillais n’est malheureusement plus maître de son destin dans la course à la seconde place et devra faire un meilleur résultat que Monaco qui affrontera Lens. Ce résultat final va fortement impacter le recrutement estival de Pablo Longoria qui ne disposera évidemment pas des mêmes moyens financiers avec ou sans une qualification directe pour la prochaine ligue des champions.

Cela n’empêche pas le président de l’OM de prospecter et d’entamer des discussions avec de nombreux joueurs.

Sous contrat jusqu’en 2023 et auteur d’une très belle saison, le latéral droit du RC Lens Jonathan Clauss (29 ans) ferait ainsi partie des pistes étudiées par le club marseillais. C’est en tout cas ce qu’indique Le Quotidien du Sport, qui précise d’ailleurs que l’OM n’est pas seul sur ce dossier. L’OGC Nice, Valence, Villarreal et Aston Villa seraient également sur le coup.

A lire aussi : Mercato OM : Négociations en cours autour de 15M€ pour un milieu de terrain ?

Sélectionné en Equipe de France par Didier Deschamps, Jonathan Clauss a clairement changé de dimension cette saison. Sous contrat jusqu’en 2023 il pourrait ainsi quitter Lens cet été. Récemment il évoquait d’ailleurs son changement de statut ainsi que son avenir dans les colonnes de la Voix du Nord :

« Mon avenir lié à la Coupe du Monde au Qatar ? C’est une très bonne question, il y a plein de choses à prendre en compte. Imaginons, je reste dans une continuité, dans une équipe que je connais, avec un staff que je connais, je vais peut-être continuer à, performer et j’aurai des chances d’y retourner. Dans le cas où je finis bien la saison, je pars ailleurs, je performe, tout va bien avec en plus le bagage, sans dénigrer Lens, que représenterait un club de Ligue des champions. Mais si ça ne se passait pas bien, je me poserais des questions. Il y a plein d’éventualités, tellement que c’est dur de dire cet été je suis sûr que je pars, ou alors cet été, c’est sûr que je reste. J’en parlais avec mon agent, aujourd’hui, on laisse tout venir. On ne va pas appeler tous les clubs maintenant que je suis allé en équipe de France. On laisse, on fait et quand il y aura quelque chose, s’il y a quelque chose, on en discutera. Après je me dis aussi que si j’ai figuré dans les 23 en jouant à Lens, c’est que je ne suis pas obligé de partir.» Jonathan Clauss – Source : la Voix du Nord (18/04/2022)