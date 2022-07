Mercato OM : Longoria voit l’une de ses pistes lui passer sous le nez contre 13M€?

L’Olympique de Marseille a coché le nom de l’attaquant bordelais Sekou Mara il y a quelques semaines… RMC annonçait un accord entre Southampton et Bordeaux. Les Girondins l’ont officialisé ce jeudi !

Le mercato de l’Olympique de Marseille avance à grand pas. Ce mecredi, Jonathan Clauss, Luis Suarez ainsi que Ruben Blanco ont été annoncés par le club… D’autres pistes tournent dans les médias et notamment au poste d’attaquant.

Il y a quelques semaines, le nom de Sékou Mara a été annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille. Le jeune attaquant bordelais est soumis à un départ de son club après la relégation en National administrativement à cause de gros problèmes financiers.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : William Saliba dans la short-list d’un très gros club?

Les Girondins de Bordeaux voient une entrée d’argent inespérée tomber ce jeudi ! Le club français a trouvé un accord avec Southampton pour un transfert. RMC Sport explique qu’une somme de 13 millions d’euros (11+2) devrait être versée aux Bordelais… Une piste qui s’envole pour Pablo Longoria en attaque.

🤝 Comme annoncé par RMC Sport, Sékou Mara (19 ans) va bien quitter Bordeaux pour rejoindre Southampton. Le club a annoncé avoir trouvé un accord de principe avec le club anglais. — RMC Sport (@RMCsport) July 21, 2022

📢 Accord de principe avec @SouthamptonFC pour le transfert de @S_Mvrv. L’attaquant va rallier l’Angleterre afin de passer sa visite médicale et de signer son contrat. pic.twitter.com/Rvui0ykHYE — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) July 21, 2022

On va partir en Angleterre vendredi. C’était important de donner à notre coach la possibilité de travailler avec un plus grand nombre de joueurs

« On a un principe d’accord pour Clauss, il voyage actuellement. Ruben Blanco était aux USA, il voyage aussi et on a un principe d’accord pour un prêt avec le Celta Vigo. On a discuté dans le passé avec différents profils de joueur. On parle de joueurs européens de haut niveau, ils ont des sollicitations (Veretout et Nuno Tavares, ndlr). Je ne vais pas parler du niveau des joueurs. Veretout, la carrière qu’il a faite en Italie et en équipe de France, c’est un joueur de haut niveau. Nuno, il est jeune, à potentiel, il cherche sa place à Arsenal. On va voir dans les prochaines semaines. Nous sommes en train de rechercher des joueurs à gauche et au milieu. Je ne peux pas donner les mots. (…) Je ne peux pas envoyer des messages, ce n’est pas mon rôle. C’est un marché particulier, il faut être patient et avoir de bons moments. Avec différents joueurs, on a attendu et on a pu boucler les prix qu’on voulait. C’est vrai qu’on va partir en Angleterre vendredi. C’était important de donner à notre coach la possibilité de travailler avec un plus grand nombre de joueurs. Le mercato, c’est comme ça. Avec la société, avec les médias, on s’attend tous les jours à des nouvelles. Samuel est arrivé en janvier, j’ai l’impression qu’il est arrivé il y a quatre ans. Il faut être patient. On a l’obligation d’améliorer l’effectif et d’être compétitif. Il faut que le monde comprenne qu’il faut travailler, ils ont les jambes lourdes. Il faut du temps pour apprendre les nouveaux mécanismes. Ça aide de recruter les joueurs qui ont l’habitude de jouer dans ce système ». Pablo Longoria – source : Conférence de presse (19/07/2022)