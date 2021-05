Mercato OM: Longoria voit une pépite de L2 (libre en juin) filer en Allemagne !

A la recherche de joueurs pour étoffer l’effectif marseillais de la saison prochaine, Pablo Longoria vient de voir une des ses cibles filer dans un autre club. En effet, le défenseur nancéen Christopher Wooh devrait, sauf rebondissement, rejoindre Francfort.

C’est un véritable chantier qui attend Pablo Longoria et Jorge Sampaoli cet été. En effet, peu de joueurs sont appelés à être conservés pour la saison prochaine. Il faudra donc tenter de flairer les bons coups pour avoir un effectif conséquent et compétitif pour disputer le championnat et l’Europa League. Parmi ces potentielles bonnes affaires, l’une d’entre elle vient d’échapper à l’Olympique de Marseille. En effet, un espoir défensif de Ligue 2 devrait prendre la direction de la Bundesliga.

CHRISTOPHER WOOH VA SIGNER POUR FRANCFORT

Le jeune défenseur central français de l’AS Nancy Lorraine Christopher Wooh devrait quitter la France, sans passer par la case Ligue 1. Le joueur de 19 ans, dont le contrat s’expire au mois de juin, devrait rejoindre Eintracht Francfort cet été. Le natif de Louvres, qui a inscrit un doublé ce week-end contre Amiens, intéressait beaucoup l’OM, qui lui avait même proposé un contrat.