OM : Rothen explique pourquoi les Marseillais ont fait une « saison catastrophique » et prévient le duo Longoria – Sampaoli !

Au micro de RMC Sport ce lundi soir, Jérôme Rothen est revenu sur la saison de l’Olympique de Marseille. Pour l’ancien milieu du PSG, il y a beaucoup de joueurs qui doivent quitter le club dès le mercato d’été pour démarrer un nouveau projet.

L’Olympique de Marseille tente de se qualifier pour l’Europa League en arrachant une cinquième place. Pour Jérôme Rothen, même en allant en compétition européenne la saison prochaine, cela ne changera rien à la saison marseillaise qu’il juge catastrophique…

Il y a des joueurs qui ont montré leur limite cette saison — ROTHEN

Le consultant de RMC espère que Pablo Longoria et Jorge Sampaoli vont faire des choix forts lors du mercato d’été et ne pas hésiter à se séparer de certains joueurs qui sont un poids dans l’effectif marseillais… Il veut également voir si l’OM va vraiment jouer l’Europa League ou sortir l’excuse de la fatigue des matchs du jeudi soir…

« Franchement, cette saison marseillaise est catastrophique. On ne peut rien construire avec ce groupe. Ils ont de bonnes idées Sampaoli et Longoria mais j’espère que ce n’est pas l’arbre qui cache la forêt. Ils vont nous dire : la 5e place, on est en Coupe d’Europe et on va garder une grande partie de l’effectif. 9 joueurs restent? Ça dépend lesquels ! Il y a des joueurs qui, même si tu veux qu’ils partent, ils ne partiront pas, comme Caleta-Car. On n’est pas dans les finances de l’OM. Il faut reconstruire mais il ne faut pas qu’ils se trompent sur les joueurs qui sont « encore là » la saison prochaine. Il y a des joueurs qui ont montré leur limite cette saison. Sur le match face à Angers, ce n’était pas sensationnel. Sur l’ensemble l’OM va faire 60 points. L’ambition du club c’était quoi en début de saison? Finir 5e? Il faut arrêter ! S’il y a trois entraîneurs dans une saison avec ce club, c’est qu’il y a un problème avec les joueurs. La saison est ratée ! Europa League ou pas, j’espère qu’ils ne diront pas que jouer cette compétition ça fatigue ! » Jérôme Rothen – Source : RMC (17/05/21)