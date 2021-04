Mercato OM : Lopez a soufflé à Longoria le nom d’un talentueux attaquant italien ?

Pablo Longoria va devoir reconstruire un effectif cet été. Le président de l’OM serait attentif à l’évolution d’un jeune attaquant italien qui joue avec Maxime Lopez à Sassuolo…

L’attaque de l’OM devrait changer de visage cet été. En fin de contrat, Valère Germain va quitter Marseille en juin. Un énorme doute existe sur le cas Milik, même si Jorge Sampaoli aimerait conserver l’attaquant polonais, un gros club est susceptible de le recruter et Longoria aurait un accord avec le joueur. Dario Benedetto joue peu sous les ordres de son compatriote et n’est pas certain de rester. Face à temps de points d’interrogation, Pablo Longoria s’active pour recruter à ce poste…

Longoria s’intéresse à Raspadori ?

Selon le site Calciomercato, l’OM suit de près la situation de l’attaquant de Sassuolo, Giacomo Raspadori. Le jeune attaquant de 21 ans est considéré comme l’un des joueurs italiens les plus prometteurs. Son nom est déjà évoqué à la Juventus de Turin et l’Inter Milan. Le coéquipier de Maxime Lopez a été décisif le weekend dernier en marquant un doublé face au Milan. Mais Raspadoria dispose d’un contrat jusqu’en juin 2024 et son transfert ne sera pas accepté en dessous de 15M€. Un montant minimum qui semble déjà bien loin des possibilité du club marseillais. Le joueur de poche (1m72) a marqué 4 buts et délivré 2 passes décisives en 23 apparitions en Serie A cette saison.

Après son doublé face au Milan à San Siro, Giacomo Raspadori a accordé une interview à la Gazzetta dello Sport. L’attaquant de Sassuolo revient sur son ambidextrie, le Covid, son association avec Moise Kean chez les jeunes et ses références dans le foot actuel.

J’aime aussi beaucoup Sancho et Foden

« Quand j’étais petit, j’étais un pur gaucher, aussi pour écrire. Au lieu de cela, mon frère aîné Enrico était droitier et je ne pouvais pas supporter cette différence, alors j’ai commencé à l’imiter. Maintenant, j’écris avec la main droite et je frappe avec les deux pieds : c’est un avantage même dans le démarquage, car le défenseur ne peut pas deviner où je vais aller. Dans le passé, j’ai presque toujours tiré les pénalités avec le pied droit, mais je m’entraîne pour les marquer avec le gauche. (…) Je pense juste à continuer mon chemin: j’ai des rêves, bien sûr, mais je les garde pour moi. J’ai de la chance, même pendant la pandémie, j’ai pu continuer à faire ce que j’aime. Les enfants, quant à eux, sont enfermés dans la maison depuis longtemps, mettant en cage leur passion du sport. Les enfants ont besoin de normalité: eh bien, nous espérons que ce rêve se réalisera bientôt. (…) Ce serait merveilleux de me retrouver en équipe nationale avec Kean , entre autres nous sommes complémentaires. Moise est vraiment fort, jusqu’à présent, nous n’avons joué ensemble qu’une seule fois dans l’équipe des moins de 17 ans. Pouvons-nous gagner le championnat d’Europe des moins de 21 ans? Nous sommes un grand groupe. Nous ne jouerons pas en tant que favoris, mais nous verrons ce qui se passe en donnant toujours le meilleur de nous-mêmes. Haaland a la qualité, la force et la continuité. J’aime aussi beaucoup Sancho et Foden. » Giacomo Raspadori – source : Gazzetta dello Sport (22/04/2021)

