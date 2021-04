OM Mercato : Une grande menace venue d’Italie pour Milik ?

Arrivé en janvier à l’Olympique de Marseille en provenance du Napoli, Arek Milik serait déjà courtisé par de nombreux clubs l’été prochain. Et selon le journaliste de Tutto Juve Massimo Pavan, le polonais serait très courtisé en Italie…

Arek Milik a rejoint les rangs de l’OM en janvier dernier sous la forme d’un prêt avec une option d’achat obligatoire, à hauteur de 8M€ + 4 de bonus et un pourcentage à la revente pour le Napoli. Toutefois, ces dernières semaines de nombreuses informations concordent pour un possible départ du buteur polonais dès le prochain mercato estival. Et le nombre de prétendants ne ferait qu’augmenter selon le site italien Tutto Juve…

outre la juve, 4 autres clubs italiens seraient intéressés par milik

En effet selon les informations de journaliste italien Massimo Pavan, pour Tutto Juve, Milik n’intéresserait pas seulement la Juventus Turin. Il serait également dans le viseur de l’AS Rome, l’inter Milan, le Milan AC et la Fiorentina. De quoi compliquer encore la tâche de Longoria pour le conserver…

« En Italie, ils semblent convaincus que Arkadiusz Milik quittera l’Olympique de Marseille sans la Ligue des champions. La Juventus l’attendrait à bras ouverts, mais Milik serait également surveillé de près par l’AS Rome, la Fiorentina, l’Inter et l’AC Milan » Massimo Pavan – Source : Tutto Juve