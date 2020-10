Mercato OM : Lopez pourrait rebondir ailleurs qu’en Italie ?

C’est une des surprise de la fin du mercato de l’OM, Maxime Lopez a été prêté à Sassuolo. Pour autant, le milieu de terrain serait toujours pisté en Liga…

Selon le journal l’Equipe, le montant de l’option d’achat de Maxime Lopez à Sassuolo serait compris entre 1 M€ et 3 M€ en fonction des bonus. Elle sera levée automatiquement s’il dispute 20 matches. Un montant dérisoire pour celui qui compte 150 matchs avec l’Olympique de Marseille à seulement 22 ans et une vingtaine de matchs avec l’équipe de France espoir. Que le milieu de terrain reste ou pas en Italie en fin de saison, le FC Séville serait toujours intéressé par son cas…

A lire : LOPEZ, TOTALEMENT SOUS LE CHARME DE SON NOUVEAU COACH !

Lopez toujours pisté par Monchi et le FC Séville

En effet, selon les informations d’Estadio Deportivo, Maxime Lopez serait toujours sur les tablettes du FC Séville. Monchi est toujours intéressé par Lopez et pourrait tenter sa chance en fin de saison.

Maxime Lopez avait expliqué son choix lors de la conférence de presse de présentation avec Sassuollo.

« J’ai parlé avec le coach De Zerbi et au bout de 5min j’avais envie de venir avec lui. C’est un grand coach, un grand tacticien. Je n’ai entendu que du bien de lui ici en Italie. J’ai pas mal d’amis qui jouent dans ce championnat et on m’a dit que du bien de lui. Tout a commencé dimanche, j’ai eu des contacts avec Sassuolo. Jérémie (Boga) m’a appelé, m’a demandé comment ça allait, il a pris des nouvelles. On se connaît depuis que l’on a 7 ans. Il jouait contre moi quand on était jeune. Il a facilité mon choix de venir ici. »

Maxime Lopez – Source : Conférence de presse (10/10/2020)