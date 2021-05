Mercato OM : Lopez revient sur son départ de Marseille et évoque celui de Kamara

Prêté à Sassulo depuis Octobre dernier, Maxime Lopez a été définitivement transféré dans le club italien. Le milieu de terrain est revenu sur son choix et donne son sentiment sur la suite de carrière de son ami Boubacar Kamara…

Maxime Lopez a disputé suffisamment de matches avec Sassuolo pour que son option d’achat soit automatiquement levée. Le milieu de terrain est donc maintenant un joueur du club italien. Il ne regrette pas son choix et garde quoi qu’il arrive un énorme attachement pour sa ville. Interrogé sur les autres minots partis de Marseille pour les championnats étranger, Lopez donne son avis sur l’avenir de Boubacar Kamara. Il estime que son ami n’a pas encore pris de décision. Pour rappel, Kamara dispose d’un contrat avec l’OM qui se termine en 2022…

Kamara n’a pas encore pris de décision — Lopez

« J’ai toujours aimé les situations où je suis dans le dur. C’est là qu’on peut voir le mental et le caractère d’un joueur. A Marseille, je commençais à tomber aux oubliettes. C’est pour ça qu’il fallait que je parte. Aujourd’hui, je suis heureux de notre saison avec Sassuolo. Et d’un point de vue personnel, je dispute une saison pleine. C’est difficile de demander plus. Mon option d’achat a été récemment levée, ce qui me permet de continuer l’aventure ici. J’étais impatient que ce jour arrive tant j’ai retrouvé le plaisir de jouer au football. Je suis très content. Oui, la page OM est tournée. Mais elle l’est depuis le jour où j’ai rejoint Sassuolo en octobre. Après, ce n’est que la page football qui se tourne. J’aurai toujours un attachement particulier à la ville et au club. J’ai encore ma famille et mes amis sur Marseille. Les minots peuvent s’exporter ? Ce serait fou de dire non, il suffit de voir l’exemple de Samir Nasri. Après, il faut toujours voir les situations au cas par cas. Notre attachement à Marseille et l’OM reste pour toujours, mais parfois il vaut mieux partir pour la suite d’une carrière. Je parle énormément avec Boubacar, je pense qu’il n’a pas encore pris de décision. Il verra bien en fin de saison. Ce sera à lui de prendre une décision. Avec ses performances, ce n’est pas étonnant de le voir courtisé par des clubs. » Maxime Lopez – Source: Eurosport (06/05/2021)

Le chiffre : 25

C’est le nombre de matches disputés par Maxime Lopez cette saison avec Sassuolo en Serie A.