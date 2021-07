Mercato OM : « Luan Peres est le genre de joueur que veut Sampaoli »

Ce lundi dans notre Débat Foot Marseille, notre invité Julien, nous a donné des indications sur les caractéristiques de Luan Peres…

L‘Olympique de Marseille devrait voir partir Duje Caleta Car et a déjà perdu Hiroki Sakai. Si Léo Balerdi a été définitivement transféré, Lucas Perrin pourrait lui changer d’air. Alors que le nom de David Luiz a longtemps été évoqué, Pablo Longoria a finalement opté pour un autre brésilien, plus jeune et gaucher, Luan Peres. Le joueur de 26 ans connait bien Sampaoli pour avoir joué sous ses ordres plusieurs mois à Santos. Si son passage en Belgique a été un échec, ce dernier, comme Gerson s’est bien relancé au Brésil.

« C’est un défenseur assez intelligent dans ses relances. C’est le style de joueur que Sampaoli aime, qui n’hésite pas à conduire la balle pour casser des lignes. Il est capable de jouer défenseur gauche, il peut doubler le poste de Jordan Amavi. C’est un mec assez costaud avec de l’expérience, il pourra encadrer les jeunes joueurs, vu que Alvaro n’est pas capable de la faire. En plus, il arrive pour pas trop cher » Julien – Source: DFM (13/07/21)

Peres a dû rester 6 mois à Brugge. Ça n’allait vraiment pas — HOLSBEEK

« Il n’a fait que passer à Brugge… Il était considéré comme un grand espoir sud américain mais il n’a jamais vraiment percé. Il a eu des soucis d’adaptation. J’avais presque oublié qu’il était passé par la Belgique ! C’est pour ça qu’il est reparti au Brésil. Il a dû rester 6 mois à Brugge. Ça n’allait vraiment pas. A vrai dire, je ne me souviens pas vraiment l’avoir vu jouer sur le terrain. Il a peut-être progressé en retournant au Brésil. » Florian Holsbeek – Source : Footballclubdemarseille.fr (28/06/21)

C’est un grand club — Peres

« C’est un nouveau défi qu’on ne peut pas refuser. C’est un grand club, l’un des plus grands clubs français. J’espère revenir à Santos, j’ai adoré jouer pour ce club. » Luan Peres— Source: réseaux sociaux (09/07/21)