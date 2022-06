Mercato OM : Luis Henrique a pris une décision concernant son avenir?

Le jeune attaquant brésilien Luis Henrique n’a pas réussi à trouver sa place dans l’effectif de Jorge Sampaoli. Selon La Provence, il aurait décidé de quitter l’Olympique de Marseille cet été.

L’Olympique de Marseille s’est vraisemblablement trompé sur le profil de Luis Henrique. Pépite de Botafogo au Brésil, l’attaquant n’a pas réussi à se sublimer sous les ordres de Jorge Sampaoli cette saison. Malgré un peu de temps de jeu début d’année, il n’a pas gagné sa place.

Pourtant, Luis Henrique aurait pu profiter de l’absence longue durée de Konrad De la Fuente pour se frayer un chemin vers le onze de départ de Jorge Sampaoli. A gauche, personne n’a réellement réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable.

Luis Henrique veut partir de l’OM?

Avec ce manque de temps de jeu, même pour entrer quelques minutes, Luis Henrique s’est posé des questions sur son avenir. La Provence explique ce jeudi que le Brésilien réfléchit sérieusement à quitter le club la saison prochaine afin d’évoluer dans sa carrière.

Après deux saisons à l’Olympique de Marseille, Luis Henrique n’a pas vraiment réussi à s’acclimater au championnat de Ligue 1. Pire, il devenait de plus en plus frileux et semblait avoir peur d’aller vers l’avant, de centrer et de frapper au but. Un prêt pourrait lui faire le plus grand bien afin de s’aguerrir un peu. A voir si Longoria recevra des offres, même pour une vente. Rien n’aurait été tranché à l’OM selon La Provence.

Henrique, quand je le vois sur le terrain, je ne vois pas son gros potentiel. Ce n’est pas possible — Di Meco

Après le match face à Lyon où il était sur le terrain, Luis Henrique a particulièrement irrité un ancien joueur de l’OM : Eric Di Meco. Présent sur RMC où il est consultant, il a affirmé ne voir aucun potentiel dans ce que propose l’attaquant brésilien.

« Je crois qu’ici à Marseille, il y a quand même une sacrée gueule de bois après ce match (face à Lyon, ndlr). L’OM avait l’impression de maitriser le match pendant une bonne partie. Dembélé est rentré et ça a changé le match. Sampaoli a le défaut de ses qualités. Il tente des trucs et peut être enthousiasmant. Mais Sampaoli, j’ai du mal sur ses compositions d’équipe. Moi quand je vois Luis Henrique sur le terrain et Milik sur le banc, je pleure. Je veux bien que Milik ne soit pas en forme, mais bon… Henrique, quand je le vois sur le terrain, je ne vois pas son gros potentiel. Ce n’est pas possible » Eric Di Meco – Source : RMC